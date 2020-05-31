Паблик Сейчас.kg опубликовал видео митинга у кыргызско-турецкой больницы, расположенной на улице Фучика на северо-западе Бишкека.

Турция давно разрешила использовать больницу для лечения кыргызстанцев, у которых нашли коронавирус, но Минздрав оттягивал этот момент. После того, как в инфекционной больнице COVID-19 нашли у 19 медиков, было принято решение открыть новую больницу для пациентов. Инфекционную больницу должны закрыть на карантин.

31 мая в новой больнице проводили подготовку к открытию, когда местные жители пришли к шлагбауму протестовать.

Они опасались, что инфекция может выйти за пределы большой современной больницы, а в округе Ошский рынок, дома и поликлиника.

«Вдруг дети забегут и заразятся», — цитирует их Минздрав.

В Минздраве сообщили, что замминистра Нурболот Усенбаев объяснил местным жителям, что им нечего опасаться, после чего те разошлись.