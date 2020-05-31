В Караколе сегодня избирают меру пресечения правозащитнику Камилю Рузиеву. Борца против пыток задержали после заседания суда, где рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокуратуре. ГКНБ разослал СМИ пресс-релиз о том, что Рузиева подозревают в «мошенничестве», но не назвал истца или пострадавших.

В социальных сетях начался флешмоб в поддержку борца против пыток. Коллеги Рузиева уверены, что на самом деле его задержали именно за его правозащитную деятельность. Мужчина не раз получал угрозы от правоохранительных органов.