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Иллюстрация: Татьяна Зеленская

В Караколе сегодня избирают меру пресечения правозащитнику Камилю Рузиеву. Борца против пыток задержали после заседания суда, где рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокуратуре. ГКНБ разослал СМИ пресс-релиз о том, что Рузиева подозревают в «мошенничестве», но не назвал истца или пострадавших.

В социальных сетях начался флешмоб в поддержку борца против пыток. Коллеги Рузиева уверены, что на самом деле его задержали именно за его правозащитную деятельность. Мужчина не раз получал угрозы от правоохранительных органов.

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