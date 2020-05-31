Иллюстратор Нурбек Нас, известный своими работами на актуальные темы, посвятил иллюстрацию задержанию борца против пыток Камиля Рузиева. Иллюстрация посвящена работе спецслужбы и имеет несколько пасхалок.

Например, из шести рабочих кабинетов только в двух видна деятельность — потому что в реальном Госкомитете нацбезопасности также освещают только борьбу с неугодными и довольно регулярно отчитывается об извинениях людей за фейковую информацию (даже если она таковой не была).

Большая активность видна в отделе «борьбы с теми, кто мешает» — это касается непосредственно Камиля Рузиева, борца против пыток, которого задержали после заседания суда, где рассматривали его иск против сотрудников ГКНБ и прокурора. Кроме того, незадолго до задержания Рузиева ГКНБ допрашивал правозащитницу Каличу Умуралиеву, известную защитой парков от вырубки.

Мы видим также пустой пограничный отдел с надписью «Баткенде» — это отсылка к многочисленным конфликтам на кыргызско-таджикской границе. А в отделе борьбы с коррупцией на стене висит портрет с надписью «Уурда» — так выглядели плакаты с лицом экс-зампреда таможни Раима Матраимова на митингах, которые прошли после выхода расследования журналистов о контрабанде и коррупции в таможенной службе.