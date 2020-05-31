Сын правозащитника Камиля Рузиева журналист Азат Рузиев сообщил, что 31 мая в Караколе пройдет суд, на котором изберут меру пресечения его отцу. При этом процесс хотят сделать закрытым — то есть не пустить туда журналистов и правозащитников.

«Моей маме сообщили, что процесс будет закрытым (!), что абсолютно незаконно. Такое решение должно выноситься судьей на месте», — пишет Азат Рузиев.

Борца против пыток Камиля Рузиева задержали вечером 29 мая сотрудники ГКНБ — как сказал в тот день адвокат Рузиева, задержали на 48 часов для установления личности. При этом Госкомитет нацбезопасности разослал журналистам пресс-релиз о том, что правозащитника подозревают в мошенничестве и подделке документов. О пострадавших ведомство не сообщило, как и о заявителе.

«Адвокат папы сообщил, что при задержании у папы не было с собой паспорта, поэтому пока его дело состоит лишь из акта задержания. (…) ГКНБ разослал всем СМИ пресс-релиз о том, что папе вменяют “Подделку документов” и “Мошенничество”. Всего этого пока в деле нет, со слов адвоката. Может за ночь на него успеют сшить дело», — пишет сын правозащитника.

По его словам, коллеги отца — юристы и правозащитники — сообщили, что делами, связанными с мошенничеством и подделкой документов, занимается милиция, но не ГКНБ.

Камиль Рузиев с обвинением не согласен. Находясь в изоляторе в Караколе — городе, в котором он много лет борется с пытками в милиции — он устроил голодовку.

«Находясь в ИВС, мой папа, несогласный с обвинениями, объявил голодовку. Семья уже пыталась передать ему еду, но он отказался ее принять. Он взял только таблетки, которые необходимы ему из-за плохого самочувствия. Приехавшая в ИВС скорая, зафиксировала, что у папы сильно упало давление. Но, несмотря на это, он продолжает голодать», — говорит его сын.

Азат Рузиев считает, что отца могут наказывать за его принципы, так как он более 20 лет борется с изъянами правоохранительной системы.

«Угрозы из-за его работы периодически поступают ему и семье на протяжении всех тех лет, что он борется с милицейским беспределом. Очень многие силовики открыто ненавидят папу за его правозащитную деятельность. […] Для всех тех, с чьим беспределом мой папа боролся, это идеальный момент, чтобы его посадить, закрыть рот, шантажировать семью», — написал Азат Рузиев.

Камиль Рузиев — руководитель правозащитной организации «Вентус», которая оказывает помощь населению. Он представляет интересы не только пострадавших от пыток, но и жертв насилия — освещает совершенное преступление против человека и предоставляет юридическую помощь.

За эти годы он не раз подвергался давлению за правозащитную деятельность. В 2015 году его пытали сотрудники милиции и требовали написать расписку о том, что он больше не будет проверять работу СИЗО Каракола и защищать права пострадавших. Дело о пытках правозащитника прекратили.

Последние два случая в деятельности организации широко освещались СМИ — в апреле этого года Рузиев делился жалобами каракольских медиков об отсутствии средств защиты от коронавируса. Кроме того, правозащитник защищал девушку, которую выбросил с балкона второго этажа ее парень. Рузиев обращал внимание СМИ на то, что подозреваемый до сих пор не задержан милицией.