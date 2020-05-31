Камиль Рузиев слева.

Правозащитница Толекан Исмаилова рассказала подробности задержания борца против пыток Камиля Рузиева. Она считает, что его задержали за правозащитную деятельность.

«Камиль Рузиев по итогам сбора информации Бир Дуйно, незаконно был задержан сотрудниками ГКНБ КР 29 мая поздно вечером после судебного процесса, где Камиль был истцом против бездействия сотрудников облуправления госбезопасности и против сотрудника облпрокуратуры, которые не принимали никаких мер в отношении милиционера Токушева, так как он постоянно угрожал и даже грозился убить правозащитника Камиля Рузиева…», — сообщила Исмаилова.

Рузиеву 29 мая обещали ответить на его ходатайство и позвали в иссык-кульское отделение ГКНБ, но вместо этого без адвоката пытались допросить его — он отказался давать показания и ему дали повестку.

«Камилю дали повестку на 18:00, чтобы он пришел со своим адвокатом. Выйдя из здания УГ ГКНБ, Камиль написал жалобу на незаконные действия СО УГ ГКНБ КР и на прокурора по надзору Б. Исаева в облпрокуратуру», — говорит Исмаилова.

После этого Рузиева задержали, а журналистам разослали пресс-релиз о том, что его подозревают в «мошенничестве» и «подделке документов». При этом ГКНБ не упомянул, кто пострадал от действий борца против пыток и кто является истцом. Вместо этого ведомство в пресс-релизе призвало пострадавших отозваться и сообщить им.

Рузиеву же сказали, что он задержан на 48 часов до установления личности — потому что документов при нем не было. Его водворили в ИВС Каракола. В Иссык-Кульской области Рузиев хорошо известен — он защищает права пострадавших от сексуального и физического насилия, а также борется против пыток в местных правоохранительных органах. За это его самого пытали и угрожали оружием сотрудники правоохранительных органов.

«Это произвол и незаконное задержание правозащитника Камиля Рузиева за его правозащитную деятельность. Это открытое превышение полномочий сотрудников УГ ГКНБ и незаконное водворение Камиля Рузиева в ИВС Каракола», — говорит правозащитница.

Суд по мере пресечения для борца с пытками пройдет в 12 часов 31 мая — об этом сообщил его сын Азат Рузиев.

«Дело сшито белыми нитками, ничего конкретного, никаких улик, доказательств, имен. Только две статьи, непонятно откуда, непонятно за что», — говорит он.