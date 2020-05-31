Фотография очевидца с места инцидента на границе Баткенской области и узбекистанского анклава Сох. 31 мая 2020 года. Фото: Азаттык

Обновлено в 20:40.

Вице-премьер Акрам Мадумаров подтвердил «Азаттыку», что в Кадамжайском районе на приграничной территории произошел конфликт между кыргызстанцами и узбекистанцами.

«Ежегодно жители с обеих сторон совместно проводят очистку источника. По неизвестным причинам произошла словесная перепалка, люди стали бросаться камнями. О пострадавших информации пока у меня нет. Местные власти проводят переговоры. Участок считается спорным, родник используют обе стороны, поэтому конфликты происходят часто. Обострения ситуации мы не допустим», — сказал Мадумаров.

Огонь

Конфликт начался у родника Чечме примерно в 12 часов дня. Пострадавшие точно есть, но количество неизвестно — на19:30 люди все еще обкидывали друг-друга камнями, были подожжены здания. На место прибыли медики. Судя по фото, там людей пытались успокоить военные и милиция.

Фото: Турмуш Фото: Азаттык

Госпогранслужба оказалась недоступной для комментариев. Но в телеграме узбекской службы госбезопасности сообщили, что местные власти встретились для урегулирования ситуации.

На 20:40 неизвестно о реакции кого-либо из кыргызских властей — разве что бывший полпред Баткенской области, ныне вице-премьера Акрам Мадумаров в начале конфликта подтвердил, что люди бросают в друг-друга камнями. Причиной молчания правительства могут быть выходные или отпуск премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева.