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В бишкекском аэропорту приземлился рейс из российского Новосибирска с 177 кыргызстанцами. На борту были беременные, женщины с детьми, пожилые и люди с проблемами здоровья. 

Всех новоприбывших разместят в обсервацию.

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