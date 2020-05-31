В Бишкек из Новосибирска вернулись 177 человек От Айдай Иргебаева - 31 мая 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min readВ бишкекском аэропорту приземлился рейс из российского Новосибирска с 177 кыргызстанцами. На борту были беременные, женщины с детьми, пожилые и люди с проблемами здоровья. Всех новоприбывших разместят в обсервацию. Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Тяжелая дорога мигранта домой к осиротевшим детям Из Екатеринбурга в Ош вернулись более 200 человек МИД Таджикистана направил ноту российскому МИД. Россия была готова стать посредником в урегулировании конфликтов на кыргызско-таджикской границе