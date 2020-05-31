УВД Джалал-Абадской области сообщило о задержании мужчины по подозрению в стрельбе в Сапарали Аканова — брата депутата местного горкенеша Нурбека Аканова. По информации СМИ, мужчину водворили в ИВС.

Задержанный — уроженец Кара-Суйского района Ошской области К. уулу Ж., 1995 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности.



Но в нападении на Аканова участвовали двое человек. Сапарали Аканова доставили в больницу 26 мая — у него было огнестрельное ранение. Милиция сообщила, что в мужчине дважды выстрелили в спину и трижды в ногу. Стреляли из травматического оружия. Тогда дело зарегистрировали в ЕРРП по статье «Хулиганство».

Сапарали Аканов известен криминальным прошлым. В 2005 году Аканов участвовал в беспорядках у ошской гостиницы «Алай», в том же году были убиты директор кара-сууйского рынка «Турдали» Абдалим Жунусов и его водитель Санжарбек Жайлообаев — Аканов был одним из подозреваемых. В 2011 году его задержали по этому делу, позже СМИ сообщали, что Аканова судили за убийство и назначили принудительное психиатрическое лечение.

В 2014 году он избил некоего Каримова и на его участке по золотодобыче начал добывать золото. По незаконной добыче золота также было возбуждено уголовное дело. А в 2015 году Аканова задерживали за хулиганство, но отпустили по решению суда под домашний арест.