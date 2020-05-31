За сутки коронавирус нашли еще у 26 человек. В Нарынской области 12, в Бишкеке семь, по три в Чуйской области и Оше, один в Ошской области.

«Из этих 26 два случая завозные — водитель-дальнобойщик и подросток, который с мамой приехал из-за рубежа. В 23 случаях — это контактные лица в домашних карантинах. А в одном случае причина заражения не найдена», — сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Шесть новых зараженных — это медики из Бишкека, Оша и Нарынской области.

«Среди медиков всего 350 случаев заражения — это около трети от общего числа заражений», — сказал Усенбаев. Из общего числа заражений среди медиков выздоровели 249 человек.

Из больниц по выздоровлению выписали 57 человек — 40 из них в Бишкеке, 10 в Нарынской области и семь в Оше.

Всего в стране 1748 случаев заражения, из них выздоровели 1170, умерли 16, 562 получают лечение.