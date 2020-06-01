Фото: Мэрия г.Бишкек

Бишкекский садовник Евгений Николаев подарил букеты из цветов медицинским работницам некоторых больниц города. Мужчина говорит, что таким образом он выразил благодарность врачам, которые лечат детей и взрослых с различными заболеваниями или борются с коронавирусом.

«Философия моей жизни такова: если есть возможность помогать людям, то надо помогать, если есть возможность украсить жизнь, то надо украшать», — сказал садовник.

Цветы работницам городских служб садовник дарит уже третий год. В июле 2019 года он одарил альстромериями сотрудниц «Бишкеводоканала». А в апреле 2018 года он вручил около пятисот букетов врачам и медсестрам Национального госпиталя и двух детских больниц Бишкека.

Из-за ситуации с коронавирусом в Кыргызстане врачи по всей стране выполняют основную работу по борьбе с COVID-19. Они находятся в зоне риска, так как каждый день контактируют с заражёнными.

Минздрав практически каждый день сообщает о новых случаях заражения COVID-19 среди медработников.

На 1 июня в стране зафиксировано 362 случая заражения медиков COVID-19. Это составляет 20% от общего числа заразившихся коронавирусом в стране.

За всё время пандемии в Кыргызстане скончалась одна медработница, у которой выявили коронавирусную инфекцию. Выздоровевшими считаются 252 медика.