Министерство здравоохранения и Министерство культуры, туризма и информации 29 мая утвердили приказ с требованиями для недопущения распространения COVID-19. Его обязаны выполнять руководители санаториев, пансионатов, гостевых домов и других туристических объектов.

Теперь они обязуются:

Организовать привоз/завоз сотрудников;

Разъяснить сотрудникам информацию соблюдении мер безопасности на рабочем месте и разместить инструкцию;

На входе для сотрудников и отдыхающих предусмотреть дезинфекционные коврики, а также бесконтактный (локтевой) санитайзер для сотрудников;;

Обеспечить сотрудников спецодеждой (минимум 2-3 комплекта);

Собирать контактную информацию у посетителей, замерять температуру, определить лицо, ответственное за это;

Ограничить количество людей, находящихся одновременно в комнате отдыха и курилках;

Обеспечить запрет проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий в закрытых помещениях;

Разместить баннеры с контактами территориального штаба и материалами о COVID-19;

Обеспечить изолирование подозрительного больного;

Обеспечить регулярный вывоз мусора на территории объекта;

Организация «входного фильтра»:

Не менее двух раз в день измерять температуру у сотрудников бесконтактным термометром. Отклонения фиксировать в чек-листе;

Не допускать к работе сотрудников при наличии у него или у членов семьи следующих симптомов: кашель, повышенная температура, слабость, головная боль;

Сотрудники при выполнении обязанностей должны быть в масках, обеспечены антисептиками для рук и средствами для дезинфекции поверхностей;

Запретить прием пищи на рабочем месте. При отсутствии комнаты для приема пищи выделить специальное помещение, оборудованное раковиной для мытья рук и обеспечить санитайзером.

Требования к зданию и помещениям:

Провести генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Провести дезинфекцию прилегающей территории, всех зданий и сооружений, расположенных на территории.

Провести очистку системы вентиляции, проверить эффективность ее работы;

Провести дезинфекцию мягкой мебели, матрасов, подушек, одеял;

Предусмотреть приобретение отдыхающими средств защиты: масок, перчаток, средств для обработки рук;

Влажную уборку помещений проводить не менее двух раз в день;

Генеральную уборку номеров, коттеджей, спальных комнат проводить после освобождения помещения отдыхающими. В случае их длительного пребывания — не реже одного раза в пять дней;

В местах общего пользования (туалеты, душевые) проводить влажную уборку и дезинфекцию не реже, чем раз в два часа;

В коридорах предусмотреть рециркулятор воздуха.

Требования по приему отдыхающих:

Прием отдыхающих нужно проводить с ежедневным измерением температуры тела бесконтактным термометром;

При заселении исключить скопления отдыхающих при регистрации в местах общего пользования;

Заполнение номеров: не более одного человека в номер. Если отдыхающие являются членами одной семьи, площадь на одного человека должна быть не менее шести квадратных метров.

Если среди отдыхающих есть человек с подозрением на коронавирусную инфекцию – его необходимо изолировать и незамедлительно сообщить в территориальный штаб и мобильную бригаду.

Требования к общепиту:

Для максимального ограничения контактов отдыхающих организовать питание по номерам;

Если питание организовано в столовой или кафе, при расстановке между столами должно быть расстояние в полтора-два метра, рассадка – не более одного человека за стол, если отдыхающие не являются членами одной семьи. Одновременно в зале не должно находиться более 50 человек;

Установить оборудование для дезинфекции воздуха в обеденных залах, в производственных и складских помещениях пищеблоков;

По возможности использовать одноразовую посуду;

При использовании посуды многократного применения обеспечить ее обязательную дезобработку.

Вывешивание инструкции для мытья и обработки посуды.

Требования к пляжной зоне:

Соблюдать социальное дистанцирование при установке пляжного оборудования, по возможности нанести сигнальные разметки;

Рассчитать вместимость пляжа для соблюдения принципа дистанцирования;

Поездки, экскурсии и круизы на водном транспорте проводить с учетом соблюдения дистанции и масочного режима;

На прилегающей территории обеззараживанию подлежат детские игровые площадки, скамейки, беседки, зонты, аттракционы, урны, поручни, банковские терминалы, дверные ручки;

Дезинфекцию проводить методом орошения.

Создание условий для соблюдения правил личной гигиены:

При входе на территорию объекта и на каждом этаже здания установить санитайзеры;

Вывесить инструкции о правилах мытья рук;

Обеспечить сотрудников средствами личной гигиены: жидкое мыло, полотенца, дезрастворы и салфетки, кожные антисептики;

Носить средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.

Обеспечить спецодеждой (фартуки, халаты – минимум 2-3 комплекта) и гардеробной (индивидуальными шкафчиками).

Использование одноразовых масок:

Помыть руки или обработать дезраствором, спиртосодержащим антисептиком;

Закрыть нос и рот маской и закрепить ее, чтобы между лицом и маской не было зазора;

Не прикасаться к маске во время использования. После прикосновения, например, чтобы снять ее, вымыть руки;

После того, как маска станет влажной или загрязненной, надеть новую – чистую и сухую.

Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.

Использованную медицинскую маску и перчатки необходимо собрать в отдельный пакет, герметично закрыть его, и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

Предупреждение заболеваний среди сотрудников: Рекомендовать сотрудникам группы риска (лица старше 60 лет, беременные, онкобольные, пациенты после трансплантации, пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания) до улучшения эпидемиологической ситуации не посещать работу.

Соблюдение дистанции, предотвращение массового скопления людей: Обеспечение и контроль за соблюдением дистанции полтора-два метра между сотрудниками, а также между отдыхающими в холле.

Требования к перевозке и транспортировке отдыхающих: Использовать собственный автотранспорт. При пользовании такси или общественного транспорта соблюдать правила: дезинфекционный режим, санитарная обработка транспорта после каждой поездки, проезд только по посадочным местам.

Проведение информационной работы:

Обеспечение звукового информирования населения о выполнении профилактических мер — о соблюдении правил личной и общественной гигиены;

Вывесить плакаты о мерах профилактики коронавирусной инфекции, а также телефоны горячих линий служб.

Въезд в Иссык-Кульскую область

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев на брифинге 18 мая рассказал о правилах въезда и выезда из области. По его словам, для того, чтобы въехать на территорию Иссык-Кульской области нужно было иметь при себе паспорт.

«В Иссык-Кульскую область можно заехать только через один санитарно-карантинный пост «Ак-Кеме» в городе Балыкчы. Запускаем строго по предъявлению паспорта. На посту в Балыкчы установлена лаборатория областной больницы, в случае выявления симптомов у заезжающих берут экспресс анализы. Согласно алгоритму проверки, все рекомендации минздрава соблюдаются», — заявил Осмоналиев.

Таким образом, у въезжающих в область не будут требовать справку об отсутствии COVID-19. В обсервацию на 14 дней при отсутствии симптомов тоже не положат. Хотя эти требования были обязательными для всех въезжающих в область с 4 мая.

Правительство решило, что такое решение было несогласованным, и принималось самовольно в оперативном штабе Иссык-Кульской области.

Полпреду Осмоналиеву вынесли замечание, посчитав такие ограничения неприемлемыми.

Первый заместитель полпреда правительства в Иссык-Кульской области Дамир Монолдоров также сообщил, что ограничения на въезд и выезд в область сняты.

Монолдоров уточнил, что ограничения сняты из-за активизации деятельности большинства секторов экономики.

«Существует только одно условие: при въезде граждане предъявляют свои паспорта, проверяется место их регистрации и температура тела», — отметил он.

Чуть позже республиканский штаб отметил, что ограничения на въезд и выезд сняты, но «в силе остается ограничение на въезд для жителей других регионов без острой необходимости».

На 1 июня в Иссык-Кульской области зарегистрировано 14 случаев заражения COVID-19, при этом 13 из них были выписаны с выздоровлением.

Всего в стране зафиксировано 1817 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровел 1181 человек.