Тяжело раненого солдата погранслужбы Кыргызстана отправили в Военный госпиталь в Москву. Он находился на лечении в Национальном госпитале в Бишкеке и нуждался в срочной операции, которую не могли провести в Кыргызстане.

Состояние солдата оценивалось как «крайне тяжелое» — у него огнестрельное ранение грудного отдела позвоночника, брюшной полости и таза.

В Нацгоспитале пограничнику уже провели одну операцию, однако не смогли удалить остатки двух пуль.

В интервью Изданию 24.kg замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев сообщил, что решение перевезти его в Москву было принято после проведения онлайн-консилиума с российскими врачами.

Ранее минздрав сообщал, что из-за прекращения авиасообщений между странами тяжело раненого солдата не могли вывезти в Москву для проведения ему очередной операции.

«У него [у солдата] не только пуля в позвоночнике, в животе тоже ранение есть, в Нацгоспитале провели операцию. Пока наблюдают за состоянием», — сообщали в минздраве.

Солдат и ещё двое его сослуживцев получили ранения во время конфликта 8 мая на кыргызско-таджикской границе. Тогда местные жители двух государств устроили перестрелку, в результате которой были ранены 6 человек — четверо кыргызстанцев и двое таджикистанцев.

Раненые пограничники получали лечение в Национальном госпитале в Бишкеке. Двоих уже выписали, а третий находился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в срочной операции, которую проводят только в Москве.