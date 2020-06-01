Пресс-служба правительства 1 июня сообщила, что вице-премьер-министр Кубатбек Боронов прибыл в Кадамжайский район Баткенской области.

Он проведет встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым по поводу конфликта, произошедшего 31 мая между жителями кыргызского села Чечме и узбекского села Чашма Сохского района.

По данным правительства, Кубатбек Боронов также проведет совещание с участием правоохранительных органов и местных органов власти.

«На сегодня ситуация урегулирована. Правительство Кыргызстана усилило меры безопасности. Соответствующие органы власти проводят разъяснительные работы с местными жителями», – сообщили в правительстве.

По данным минздрава, всего в Центр общеврачебной практики Айдаркена поступило 25 пострадавших в ходе инцидента.

Четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре, двое из них – в реанимации, состояние тяжелое. Еще двое госпитализированы в отделение хирургии, состояние средней тяжести. Все получают необходимое лечение.

«Остальные 21 человек после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение. […] На месте инцидента дежурят 2 бригады скорой помощи. Из Баткенской областной больницы были направлены реаниматолог и травматолог, которые совместно с коллегами оказывают помощь пострадавшим», – сообщил минздрав.

Все пострадавшие получают необходимое лечение и обеспечены лекарственными средствами и медицинскими средствами.

По итогам переговоров местных органов власти приграничных сел 31 мая было принято решение о совместном патрулировании территории правоохранительными органами двух стран.

«Проводятся разъяснительные работы среди населения, направленные на сохранение общественного порядка и укрепление приграничного сотрудничества и добрососедства. Местное население покинуло место конфликта. Ситуация стабилизировалась, относительно напряженная», – ранее пояснили в правительстве.

Конфликт на кыргызско-узбекской границе

Конфликт начался у родника Чечме примерно в 12 часов дня 31 мая. Инцидент длился несколько часов — в 19:30 люди все еще кидали друг в друга камнями, были подожжены здания.

Позже в телеграме узбекской службы госбезопасности сообщили, что местные власти встретились для урегулирования ситуации.

Вице-премьер Акрам Мадумаров рассказал о причинах конфликта между кыргызстанцами и узбекистанцами.

«Ежегодно жители с обеих сторон совместно проводят очистку источника. По неизвестным причинам произошла словесная перепалка, люди стали бросаться камнями. Участок считается спорным, родник используют обе стороны, поэтому конфликты происходят часто. Обострения ситуации мы не допустим», — сказал Мадумаров.

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