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Бывшего президента Алмазбека Атамбаева привезли в первомайский суд утром 1 июня для судебного разбирательства по делу о событиях в селе Кой-Таш, которые произошли 7-8 августа 2019 года. У здания суда собралось около ста человек, требовавших привлечь к ответственности Алмазбека Атамбаева, Сапара Исакова, Фарида Ниязова и Икрамжанова Илмиянова.

Выступающие против Атамбаева скандировали: «Пусть сядет убийца! Вор! Пусть заплатит за жизни убитых в Кой-Таше!»

У митингующих против Атамбаева были отпечатанные плакаты с лозунгами в едином стиле.

За Атамбаева

В это же время там проходил второй митинг в поддержку Равшана Жээнбекова и бывшего президента, сторонники которого обвиняли первых митингующих в проплаченности.

«Им все равно, за что кричать: “Камалсын!”. Главное, чтобы заплатили. Покажите свои лица!», — кричал сторонник Атамбаева.

К суду приехала жена бывшего президента Раиса Атамбаева с флагами Социал-демократической партии. Она требовала отставки президента и освобождения мужа.

В результате милиционеры встали между двумя группами митингующих, чтобы не было провокаций.

Препятствия со стороны властей

Сын бывшего президента Кадыр Атамбаев заявил, что власти помешали многим людям, поддерживающим Атамбаева, попасть на судебное заседание.

«Выехали военные машины, машины МЧС с громкоговорителями, были расставлены блокпосты, которые предупреждали, чтобы люди не выходили. Патрульная милиция штрафовала машины, ставила бусы на штрафстоянку, чтобы любыми путями не допустить людей сюда выразить свою гражданскую позицию», — рассказал Кадыр Атамбаев в прямом трансляции, которуе вело издание Kaktus.Media.

По его словам, все это делалось, чтобы предоставить возможность сторонникам президента выступить со своим митингом.

«Вот, тут стоит проплаченный в поддержку [Сооронбая] Жээнбекова митинг. Там стояли 15 молодчиков, готовые в любой момент развязать драку. Поэтому все мы понимаем, что это форменный беспредел», — заявил сын бывшего президента.

Атамбаева удалили из зала суда

Пока на улице шли акции протеста Атамбаева удалили из зала судебного заседания из-за того, что адвокат попросил не помещать бывшего президента на скамейку подсудимых за решеткой.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что решение суда об удалении из зала было незаконным и нарушает конституционное право его подзащитного на участие в судебном процессе.

«Другими словами суд избавился от Алмазбека Шаршеновича. Хотя его давление периодически падает, чувствует он себя сейчас хорошо», — добавил Слесарев.

Позже суд объявил перерыв до 14:00.

Кой-Ташские события или штурм дома Атамбаева

Власти задержали Атамбаева 8 августа после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда погиб один спецназовец, пострадали около ста человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию.

После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство», где бывший президент проходит как обвиняемый.