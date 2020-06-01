УВД Иссык-Кульской области прекратил досудебное производство по делу о причинении вреда здоровью жителю села Зындан Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Он отказался от претензий к обидчику, который во время ссоры порезал ему уши.

Потерпевший рассказал в милиции, что ссора между ними произошла 2 мая в селе Кудургу Тюпского района Иссык-Кульской области.

«В селе Кудургу я увидел молодых ребят, которые распивали спиртные напитки. Присоединившись к ним, мы продолжили распивать спиртные напитки, где между мной и парнем по имени Курманбек произошла словесная перепалка, переросшая в драку. В результате чего, Курманбек ножом подрезал мне обе уха», — рассказал потерпевший Аманбол.

Милиция задержала подозреваемого и начала досудебное производство по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» Уголовного Кодекса, однако позже прекратила его из-за того, что потерпевший Аманбол отказался от претензий к обвиняемому и написал встречное заявление.

Ранее в социальных сетях пользователи распространяли видео под названием «Месть за ухо Балбая». Его опубликовал на своей страничке в фейсбуке пользователь Турат Аким.

В описании к видео, автор написал что потерпевшему Аманболу порезали уши, за то, что он сказал: «Я из рода тех, кто вашему баатыру Балбаю ухо отрезал».

В УВД сообщили, что инцидент не был связан с перепалкой из-за принадлежности к роду.

«Ссора между потерпевшим и подозреваемым никак не связана с историей Балбая баатыра, как пишет автор на своей странице в фейсбуке. Как объясняет потерпевший, на проводимую видеосъемку он высказал свое мнение, что когда-то Балбаю баатыру подрезали ухо, также и ему сделали», — сообщили в УВД.