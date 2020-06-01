За первые 4 месяца 2020 года в Кыргызстане физическому насилию подверглись 44 ребенка, а сексуальное насилие совершили в отношении 24 детей. Такие данные привел министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров на заседании Жогорку Кенеша по рассмотрению новой редакции Кодекса о детях.

Он также рассказал, что, по данным министерства, психологическому насилию подверглись 12 детей, вовлечены в наихудшие формы детского труда были 4 ребенка.

По словам Кочкорова за два месяца подворового обхода, который проводился в конце 2018 и в начале 2019 года, выявили 55 фактов домашнего насилия в отношении детей. Эти дети нигде не были зарегистрированы.

Из этих 55 фактов 27 случаев — насилие сексуального характера, которое происходило неоднократно. Кочкоров добавил, что были факты, когда девочек 10-12 лет насиловали два или три человека.

Министр заявил, что нужно создать службу мониторинга и защиты прав детей на местах.

«Например, в Кара-Суйском районе на 57 тысяч детей один сотрудник минсоцразвития. В каждой семье нужно проводить мониторинг раз в 10-14 дней», — сказал он.

По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет количество случаев насилия в отношении детей выросло с 143 в 2014 году до 187 в 2018 году. Только за девять месяцев 2019 года было совершено 255 случаев в отношении детей. В среднем, по статистике за пять лет, детей в Кыргызстане убивают, насилуют и избивают примерно через день.