Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов прибыл в село Чечме Баткенской области 1 июня для переговоров с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

При этом жители приграничного села собрались для того, чтобы встретиться с Бороновым. Они были возмущены тем, что вице-премьер не провел с ними собрание.

Пользователь фейсбука опубликовал видео, в котором заявил, что Боронов поехал на переговоры с узбекской стороной, не выслушав требования и проблемы местных жителей. На место прибыли правоохранители, которые разогнали собравшихся местных жителей.

«Здесь около 200 человек, милиционеры нас разгоняют, собираются избивать. Их привезли не для того, чтобы они нас защищали, а чтобы они защитили Боронова», – сказал местный житель.

После того, как милиция разогнала стихийный митинг, Боронов все же встретился с жителями.

«Местные жители затронули актуальные вопросы на фоне произошедшего накануне конфликта с жителями села Сохского района Республики Узбекистан», – сообщила пресс-служба правительства.

По информации правительства, Кубатбек Боронов рассказал о проведенных сегодня переговорах и достигнутых договоренностях с узбекской стороной. По его словам, правительство держит на особом контроле решение приграничных конфликтов.

Вице-премьер-министр отметил, что по обращениям жителей будет проведена работа.

Конфликт на кыргызско-узбекской границе

Конфликт между жителями кыргызского села Чечме Кадамжайского района Баткенской области и жителями узбекского села Чамша анклава Сох начался у родника Чечме примерно в 12 часов дня 31 мая. Инцидент длился несколько часов — в 19:30 люди все еще кидали друг в друга камнями, были подожжены здания.

Вице-премьер Акрам Мадумаров сообщал, что конфликты на границе происходят часто из-за использования родника на спорном участке жителями обоих государств.

Всего во время конфликта пострадали 25 человек. Их доставили в Центр общеврачебной практики города Айдаркен в Баткенской области.

Четверо пострадавших с различными травмами находятся в стационаре — двое из них в реанимации.

Остальные 21 человек после оказания первичной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отправлены на амбулаторное лечение.