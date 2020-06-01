Пресс-служба областной администрации сообщил изданию Kaktus.Media, что во дворе Нарынской областной больници установили палатки. Это сделано для того, чтобы здоровые пациенты не заразились COVID-19.

Палатка для приема пациентов. Фото: Минздрав

Теперь прием пациентов с подозрением на COVID-19 будет вестись в палатках во дворе больницы. Для этого региональное управление МЧС выделило четыре палатки.

Исполняющая обязанности координатора по здравоохранению в Нарынской области Айнура Акматова сказала «Клоопу», что палатки также установлены возле областного роддома.

По ее словам, палатки используются в качестве так называемого «фильтра», чтобы приходящие пациенты, у которых может быть коронавирус, не распространяли инфекцию.

«Это сортировочная, фильтр для сортировки пациентов и дальнейшего их размещения в больнице», — сообщила Акматова.

В обладминистрации добавили, что больницу разделили на две зоны — в одной части лежат заразившиеся коронавирусом пациенты, в другое части будут находиться пациенты с другими заболеваниями. На въезде будут дежурить милиционеры для усиления контроля за входом и выходом с территории больницы.

В Нарынской области на 1 июня зафиксировано 372 случая заражения коронавирусом. В этой области выявлено самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории.

Ранее 28 мая Республиканский штаб сообщил об увольнении главврача Нарынской областной больницы из-за плохой борьбы с коронавирусом. Выговор также получили полпред Нарынской области Эмилбек Алымкулов, его заместитель Касен Асизов и глава ЦСМ Нарынской области Муратбек Алияскаров.

Вместе с этим с Алияскарова сняли обязанности координатора области по здравоохранению, которые временно передали Айнуре Акматовой.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании 27 мая заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом в области — «следствие недостаточной работы, непринятия своевременных необходимых оперативных решений, отсутствия должного контроля за ситуацией».