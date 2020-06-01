Минздрав сообщил, что за сутки зарегистрировано 12 случаев заражения медиков коронавирусной инфекцией:

Бишкек — 4;

Ош — 1;

Нарынская область — 6;

Ошская область — 1.

Из стационаров за сутки выписано 3 медработника.

Всего в стране зафиксировано 362 случая заражения медицинских работников COVID-19. При этом выписались из стационаров с выздоровлением 252 медработника.

Из-за заражения 19 медиков власти планируют закрыть Инфекционную больницу в Бишкеке, которая принимала большее количество зараженных.

«В Республиканской клинической инфекционной больнице продолжается разгрузка, создаем койко-места в других стационарах. В Кыргызско-турецкой больнице началась подготовка для госпитализации. Жители этого района были против, но мы провели с ними встречу, объяснили ситуацию, обменялись мнениями. Разъяснительная работа продолжается», — сказал на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Также много медиков заразились в Нарынской области.

Власти пообещали зараженным медикам компенсации в 200 тысяч сомов, а семьям погибших медиков с COVID-19 по одному миллиону сомов. На это выделили 50 миллионов сомов.

Комиссия Минздрава должна решить, кому выплатить компенсации, а кому нет. У властей есть предположение, что некоторые медики заразились не на работе, или же не следовали инструкциям. Однако сами медики постоянно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты.

13 мая компенсацию в миллион сомов получила семья погибшего врача Жузупкан Кокумбаевой, у которой был диагностирован COVID-19. Кокумбаева работала в ЦСМ №3 в Бишкеке.

На 1 июня в стране зарегистрировано 1817 случаев заражения коронавирусом. По всей республике за всё время уже выздоровели 1181 человек. Погибли 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус.