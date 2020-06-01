Минздрав сообщил о том, что на 1 июня 2020 года по республике зарегистрировано 69 новых случаев СOVID-19:

Бишкек — 21 человек и 18 среди прибывших курсантов из России;

Чуйская область — 6;

Нарынская область — 14;

Ош — 9;

Ошская область — 1.

За сутки зарегистрировано 12 случаев заражения медиков коронавирусной инфекцией:

Бишкек — 4;

Ош — 1;

Нарынская область — 6;

Ошская область — 1.

Из стационаров за сутки выписано 3 медработника.

Всего в стране зафиксировано 362 случая заражения медицинских работников COVID-19. При этом выписались из стационаров с выздоровлением 252 медработника.

Всего по республике зафиксировано 1 817 случаев заражения.

«В Республиканской клинической инфекционной больнице продолжается разгрузка, создаем койко-места в других стационарах. В Кыргызско-турецкой больнице началась подготовка для госпитализации. Жители этого района были против, но мы провели с ними встречу, объяснили ситуацию, обменялись мнениями. Разъяснительная работа продолжается», — сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

За сутки из стационара выписано 11 пациентов. Всего по стране с выздоровлением выписан 1 181 пациент.

В стационарах находятся 620 человек, 5 из них в реанимации.

За все время пандемии в стране скончались 16 человек, у которых был диагностирован COVID-19.