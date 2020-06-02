Адвокат депутата Кубанычбека Жумалиева, Бактыбек Жумашев написал открытое письмо в котором рассказал, каким образом депутат создавал свой бизнес.

Согласно письму, Жумалиев брал кредиты для открытия и развития своих предприятий. С 2006 года парламентарий взял в банках Кыргызстана кредиты на $16 миллионов.

Жумашев указал, что на 24 марта 2005 года у парламентария была только квартира и два земельных участка. По его словам, квартира была куплена на заем, а участки стоили по 10 тысяч сомов каждый.

С 2004 по 2005 год Жумалиев занимал должность первого вице-премьер-министра и одновременно возглавлял Министерство транспорта и коммуникаций.

А с 2005 по 2009 года депутат был заведующим лабораторией Института физики Академии наук Кыргызстана.

«С 2006 года по октябрь 2015 года Жумалиев занимался торговлей, производством и внедрением результатов научно-исследовательских работ в производство», — пишет Жумашев.

В письме адвокат депутата заявил, что в 2015 году Жумалиев передал все работающие предприятия в доверительное управление управляющим компаниям или физическим лицам.

«Выгодополучателями от деятельности этих компаний являются или сами управляющие компании, или физические лица, в связи с этим данные компании не указывались в декларациях», — заявил Жумашев.

По словам адвоката депутата, Жумалиев создал шесть компаний совместно с иностранными инвесторами из Англии, Кореи и Китая.

Согласно реестру минюста, Жумалиев до сих пор числится, как учредитель в трех инвестиционных предприятиях — «Манас Коал», «Первый металлургический комбинат» и в компании «Шеньхуа».

В письме юрист также заявил, что сейчас 36 компаний из 50, в которых депутат Жумалиев и его супруга Роза Аманова имели долю, уже ликвидированы или находятся на стадии ликвидации.

29 мая другой адвокат Жумалиева, Жыргалбек Бабаев говорил, что после того как Жумалиев стал депутатом в октябре 2015 года, он передал восемь из 50 компаний в доверительное управление третьим лицам.

Жумалиев, компании и клятва на коране

В соцсетях один из лидеров движения «Чон-Казат» Сыймык Жапыкеев рассказал, что имущество депутата Жумалиева не соответствует его доходам. Вместе с этим Жапыкеев потребовал провести проверку имущества депутата и заявил, что Жумалиев заработал на свое имущество сомнительным путем.

При этом сам Жумалиев поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях.

Однако в декабре 2019 года нардеп стал фигурантом расследования издания Economist.kg и проекта «Декларатор».

Тогда журналисты выяснили, что Жумалиев не указал в своих декларациях и скрыл от Налоговой службы наличие 50 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.

То что у депутата имеется имущество установили и в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями сообщили,

Финпол установил имущество Жумалиева и то, что он имеет долю в уставном капитале, и является учредителем и руководителем.

По сообщению финпола, также было установлено «многочисленное имущество» близких родственников депутата.

В ведомстве отметили, что сейчас продолжается досудебное производство по этому вопросу. Ранее оно было зарегистрировано Генеральной прокуратурой в ЕРПП по статьям «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности».