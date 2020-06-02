Глава следственного управления Госкомитета нацбезопасности Сагын Самидин уулу на заседании депутатской комиссии по расследованию убийства Айеркена Саймаити заявил, что журналисту «Азаттыка» Али Токтакунову передали $100 тысяч за его материал.

* Али Токтакунов проводил расследования о выводе более $700 млн из Кыргызстана. Саймаити был источником Токтакунова, так как занимался отмыванием этих денег. Он передал журналисту документы, которые доказывают причастность экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова к выводу из страны этих средств.

«По показаниям наших свидетелей, Саймити воспользовался журналистами радио “Азаттык”. Журналисту “Азаттыка” было дано $100 тысяч. Есть два свидетеля, которые подтверждают этот факт», — сказал он.

По его словам, Саймаити нанял журналистов, чтобы разрешить конфликт с Хабибулой Абдукадыром и вернуть долг. По данным ГКНБ, между Абдукадыром и Саймаити произошел конфликт. Абдукадыр начал требовать с Саймаити около 3 млн долларов, которые тот ему якобы задолжал. Саймаити, по версии ГКНБ, не признавал претензии, заявляя, что наоборот Абдукадыр должен ему эти деньги.

«Саймаити, в целях вернуть свои деньги у Хабибулы, использовал разные методы. Есть несколько показаний свидетелей. Он нанял журналистов, договорился с журналистами, были попытки через них надавить», — сказал Самидин уулу.

Когда Самидин уулу вышел, чтобы принести видео показания свидетелей, журналист «Азаттыка» Токтосун Шамбетов задал ему вопрос, есть ли доказательства того, что журналисту были переданы деньги от Саймаити. На что Самидин уулу ответил что пока нет документов, подтверждающих слова свидетелей, есть только показания.

«Мы опросим и журналистов, это и называется следствие, будет очная ставка. Подтверждено это или нет, покажет следствие», — сказал Самидин уулу.

Что сказали свидетели?

Айеркен Саймаити

После запроса депутатов представители ГКНБ предоставили видео с показаниями двух свидетелей.

Свидетель Рустам Толобаев работал в 2018 году переводчиком в турфирме в городе Мекка. По его словам, он впервые встретился с Саймаити в 2018 году.

Саймаити, по словам Толобаева, на одной из встреч заявил, что будет давать интервью журналисту.

«Он сказал что-то про видео. “Следы миллионов”, как-то так. Это первая часть была. После он сказал: “Мой друг Али — журналист “Азаттыка”. Помогает мне”. […] Сказал, что материал состоит из двух частей. Относительно второй части сказал по телефону: “Али, выпустишь после моего разрешения”», — сказал Толобаев.

После того, как вышло первое видео на «Азаттыке», по словам Толобаева, Саймаити позвонила его жена Вуфули Бумаилиаму и начала с ним ругаться.

«Не впутывай меня в эти свои дела, ты что желаешь моей смерти? Если я тебе не нужна, то нужна детям, все маленькие», — цитирует Бумаилиаму свидетель.

Свидетель заявил, что жена Саймаити ругалась на него, потому что среди документов, которые он предоставил журналисту Али Токтакунову, были квитанции на ее имя.

«Он говорил про денежные переводы, значит, подделывал банковские документы. По его словам, он эти документы передал “Азаттыку”. Он поддельные документы непосредственно сам давал, поговорив с журналистом “Азаттыка”», — сказал Толобаев.

По словам свидетеля, Саймаити передал документы журналисту Али Токтакунову в Стамбуле. Также Саймаити упоминал в разговоре с Толобаевым, что отблагодарит журналиста за услугу, но точную сумму не назвал.

Эркин Сопоков и Саймаити

Второй свидетель — Эркин Сопоков — был генконсулом Кыргызстана в Стамбуле на момент убийства Айеркена Саймаити. Машину Сопокова нашли возле приотельного кафе, где был застрелен Саймаити.

* Кыргызская дипмиссия сначала отрицала, что это их автомобиль, а после это признала, но Сопоков утверждал, что не понимает, как его автомобиль там оказался. После уже активисты доказали, что Сопоков и Саймаити знакомы и у них есть общие фото. Связь с Саймаити нашли и у других кыргызских чиновников и политиков. Сопокова уволили после смерти Саймаити. В отношении него возбудили три уголовных дела и заключили бывшего чиновника под стражу.

Сопоков рассказал, что Хабибула Абдукадыр задолжал Саймаити около $800 тысяч и не желал возвращать долг. Абдукадыр, по словам Сопокова, задолжал Саймаити эти деньги за работу по вывозу денежных средств из Узбекистана в Кыргызстан, а затем в Стамбул и Китай.

«Саймаити говорил, что нашел вариант забрать деньги. Поговорил с журналистом “Азаттыка” Али Токтакуновым. Где-то в 2018 году он говорил, что с журналистом разговаривает, пытаясь повлиять на Абдукадыра, чтобы он долг возвращал. В феврале-марте 2019 года Саймаити говорил, что некоторые квитанции о выводе денег передал Али Токтакунову, чтобы он подготовил публикацию», — сказал Сопоков.

По словам Сопокова, в результате Саймаити получил от Абдукадыра $500 тысяч и из этих денег передал Токтакунову $50 тысяч.

«В конце июня 2019 года Саймаити мне говорил, что Али приезжал в Стамбул и тот, ему $50 тысяч отдал. […] Он говорил: «Мы так договаривались, что он поможет через СМИ долг вытащить. Я должен буду отдать ему $100 тысяч. Сейчас $50 тысяч отдам, а когда долг полностью вернут, выплачу оставшиеся 50 тысяч»», — сказал Сопоков.

Что ответили журналисты-расследователи?

Видео журналистского расследования. Ведущий — Али Токтакунов.

Журналист-расследователь радио «Азаттык» Али Токтакунов сказал в интервью телеканалу «Настоящее время», что не брал у Саймаити ни цента.

«Я могу сказать и в суде, и в любом месте, что я не взял ни цента у Айеркена Саймаити. Да, я взял у него сотни оригиналов документов, по которым мы раскрыли многослойную коррупционную схему в Кыргызстане — отмывание денег, прикрытие властными органами контрабанды. И власть до сих пор не предпринимает какие-то юридических меры, мы хотим обратить внимание общества на это», — сказал Токтакунов.

Президент корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай назвал «очернением журналистов» заявление следователей Госкомитета нацбезопасности. Радио «Азаттык», где работает Али Токтакунов — кыргызский филиал «Радио Свобода».

«Эти обвинения похоже стали последней попыткой в серии мер, которые предпринимают против журналистов коррумпированные лица, стремящиеся сохранить свой капитал и власть. Господин Матраимов подал в суд на журналиста Али Токтакунова и кыргызскую службу радио “Азаттык”. Мы осуждаем такие попытки исказить правду и призываем власти Кыргызстана привлечь к ответственности тех, кто представляет угрозу безопасности журналистов, участвовавших в расследовании», — заявил он.

OCCRP и «Клооп», которые также занимались этим расследованием, заявили, что ГКНБ, вместо того, чтобы «искоренять широкомасштабную коррупцию, доказанную в публикациях, предпочел расследовать Саймаити и самих журналистов». «Спецслужбы опирались на показания двоих свидетелей, один из которых предположил, что журналисты использовали поддельные документы, а второй заявил о неподобающем поведении со стороны журналиста “Азаттыка”. Оба обвинения основаны на слухах и не были документально подтверждены», — говорится в заявлении.Журналисты-расследователи подчеркнули, что «полностью уверены в достоверности публикаций». При этом они добавили, что достоверность части документов, о которых говорилось в расследовании, была под сомнением. И это было подчеркнуто в самом расследовании ремаркой: «Их подлинность нельзя подтвердить и остается вероятность того, что они могли быть подделаны».

«Итоги журналистского расследования никаким образом не опираются на достоверность этих документов. […] В независимости от того, правдивы ли обвинения в отношении журналиста неподобающем поведении или нет, они никак не влияют на содержание расследований, над которыми работали после того, как озвученные в обвинениях события произошли. Сами публикации прошли через всесторонний и независимый процесс проверки фактов», — говорится в заявлении.

Журналисты призвали правоохранительные органы расследовать очевидные доказательства коррупции, которые были выявлены в публикациях, а не преследовать расследователей, как это делает семья Матраимовых.

Кто такой Айеркен Саймаити

Айеркен Саймаити

Айеркен Саймаити — бизнесмен уйгурского происхождения — был главным фигурантом журналистского расследования о выводе больших сумм денег через Кыргызстан.

Саймаити убили в центре Стамбула 10 ноября 2019 года, но перед своей смертью он рассказал журналистам, что занимался отмыванием денег для влиятельного подпольного клана семьи Абдукадыр. За 5 лет с помощью «теневых курьеров» и банковских транзакций он перевел через Кыргызстан более $700 млн.

Он рассказал журналистам, что провернул эти операции не без помощи экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова. Саймаити признался, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу Абдукадыра.

После того, как курьеры беспрепятственно «отмывали» деньги семьи Абдыкадыр через Кыргызстан, Саймаити и его жена Вуфули Бумаилиаму перечисляли часть денег в фонд семьи Матраимовых «Исмаил Матраимов».

Расследование журналистов вызвало общественный резонанс и в ноябре прошлого года несколько тысяч граждан вышли на мирный митинг против коррупции. Основным требованием собравшихся был арест Матраимова.

Вторая акция протеста состоялась после того, как семья Матраимовых предъявила иск на 60 млн сомов против «Клоопа», «Азаттыка» и 24.kg (последнее в списке издание только перепечатало текст). Участники акции призывали власти прекратить давление на СМИ.

Позднее Матраимовы отозвали свой иск к 24.kg, но оставили претензии в отношении «Клоопа» и «Азаттыка», а также одного из журналистов, Али Токтакунова.