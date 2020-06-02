Генеральная прокуратура опубликовала ответ на заявление бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Свергнутый президент ранее в интервью сказал, что кыргызстанцы хотят перед ним извиниться из-за переворота в апреле 2010 года.

«По ранее возбужденным уголовным делам в отношении Курманбека Бакиева, его близких родственников, в том числе сына Максима Бакиева и приближенных к нему лиц, судами заочно вынесены обвинительные приговоры по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, которыми указанные лица приговорены к различным срокам лишения свободы и другим видам наказания», – отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также сообщили, что Бакиев, его родственники и другие приближенные лица обвинены в следующих преступлениях:

Незаконное приобретение особых привилегий для разработки месторождения Джеруй и его дальнейшей продажи третьим лицам;

Присвоение более 2 млрд сомов от клиентов «Азия Универсал Банка» и Социального фонда Кыргызской Республики;

Принуждение к продаже 20% акций компании «Иссык-Куль»;

Незаконное присвоение Максимом Бакиевым и приближенными к нему лицами нежилого здания размером в 904,6 м² и 0,385 га земли, расположенных рядом с издательством «Учкун» по адресу: Бишкек, улица Ибраимова, 24;

Отмывание (легализация) денег и их обнаружение в ячейках «Азия Универсал Банка» и «Кыргызинвестбанка».

Отмывание (легализация) преступных доходов иностранных граждан через «Манас Банк» и компании «Киммел», «Мавал Актив».

Убийство и нанесение телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года на главной площади Ала-Тоо Бишкека.

По данным Генпрокуратуры, за все вышеуказанные преступления Курманбек Бакиев заочно осужден на 30 лет лишения свободы и объявлен в розыск.

«В настоящее время идет работа по реализации принудительных мер по возвращению в страну Курманбека Бакиева и его братьев Жаныбека (Жаныш), Адильбека, Марата, Каныбека, его сына Максима и других», – подчеркнули в ведомстве.

Заявление Бакиева

30 мая издание «NazarNews» опубликовало интервью с бывшим президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым.

В нем Бакиев, на данный момент проживающий в Беларуси, обратился к кыргызстанцам и попросил у народа прощения.

По словам бывшего президента, он решил выступить после того, как увидел в соцсетях заявление некоего молодого человека из Таласа Болсуна Рысбекова, который написал в соцсетях: «Курманбек Салиевич, прости меня!»

Бакиев заявил, что сказать то же самое хотели бы «тысячи, миллионы простых людей».

«Кто-то знал цель переворота, кто-то не знал, кто-то понимал, а кто-то не понимал, кто-то впал в безумие из-за неверной информации. […] Но я не прощу организаторов революции Розу Отунбаеву, Алмазбека Атамбаева, Омурбека Текебаева, Азимбека Бекназарова, Темира Сариева, Болота Шерниязова и 14 других членов Временного правительства», — сказал он.

По его словам, не простит он их не из-за личной обиды, а из-за «кыргызского народа, который сегодня страдает». Он также отметил, что не считает себя невинным.

«Я не буду ничего говорить о президентах, которые работали до меня и после меня. Я промолчу. Пусть люди судят справедливо. Исторические события сами все доказывают», — добавил он.

«Народ не нуждается в прощении Бакиева»

Позже группа участников «Апрельской революции» 1 июня на пресс-конференции ответили на обращение Бакиева.

«Он, оказывается, сделал обращение и сообщил, что прощает народ Кыргызстана. Все мы знаем о его делах. Сколько людей пали во время его свержения? Сколько матерей остались без детей, сколько детей остались без отцов? Мы просим президента и силовые структуры экстрадировать Бакиева, чтобы он по закону ответил за содеянное. Пусть вернут народу награбленное», – заявил председатель ОО «Айкол — Ала-Тоо» Жылдызбек Исаков.

Представитель ОО «Аксы апрель акыйкат коом» Ихтияр Адылбеков заявил, что народ Кыргызстана не нуждается в его прощении.

«Он не тот человек, чтобы прощать нас», – сказал он.

Другие участники «Апрельской революции» также отметили, что впустят Бакиева в Кыргызстан только для того, чтобы он мог предстать перед судом.

Курманбек Бакиев стал вторым в истории Кыргызстана свергнутым президентом. Он правил только пять лет и был лишен власти 7 апреля 2010 года. Тогда в ходе революции по его приказу силовики применили оружие против протестующих. Тогда жертвами стали более 80 человек. Политика обвиняли в клановости, а членов его семьи — в рейдерстве и убийстве конкурентов и журналистов.

Против него, его сыновей и брата в Кыргызстане возбуждены уголовные дела, они заочно приговорены к большим срокам, вплоть до пожизненного заключения.

Его предшественник Аскар Акаев был смещен с поста в 2005 году. Акаев ныне проживает в России, а Бакиев получил политическое убежище в Беларуси.

После революции 2010 года президентом избрали Алмазбека Атамбаева, который в 2017 году добровольно оставил пост по истечении срока.