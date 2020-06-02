На заседании комитета по конституционному законодательству только один из 12 депутатов поддержал инициативу парламентариев Дастана Бекешева и Марлена Маматалиева о снижении залога для партий на выборах в парламент с пяти до одного миллиона сомов.

На этом заседании комитет одобрил во втором чтении поправки в закон о выборах, по которым избирательный порог должен снизиться до 7%.

«Мы считаем, что раз предлагается снизить избирательный барьер до 7%, то нужно уменьшить и финансовые препятствия. Это будет хорошо для партий. Такая практика есть только в странах СНГ, в Европе вообще нет понятия избирательного залога», — сказал Бекешев.

На этом же заседании другой депутат Нурбек Сыдыгалиев предложил увеличить залог для партий до 10 млн сомов и оставить их в бюджете в независимости от результатов выборов.

Оба предложения об изменении суммы избирательного залога были отклонены членами комитета.

Сейчас партии должны перечислить в ЦИК пять миллионов сомов для подтверждения своего участия в парламентских выборах. И только те партии, которые прошли 5% порог среди избирателей, могут получить свои средства обратно.