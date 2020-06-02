Комитет по конституционному законодательству парламента одобрил во втором чтении законопроект о снижение избирательного порога для партий с 9% до 7%. Поправки в закон о выборах в парламент инициировал председатель этого комитета Канат Керезбеков.

В справке-обосновании авторы законопроекта отмечают, что «для прохождения 9% порога партиям необходимо иметь авторитет и поддержку среди населения, использовать большие финансовые и административные ресурсы», а снижение порога способствовало бы представительству разных партий в парламенте.

Ранее депутат Мирлан Жээнчороев предложил снижение проходного барьера для партий до 5%, но его поддержали только двое из 14 нардепов. В 2017 году он был одним из инициаторов поднятия действующего тогда порога с 7% до 9%. Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова поддержала 7% порог для партий.

На выборах в 2010 году в Кыргызстане избирательный порог составлял 5%, но его повысили до 7% перед выборами 2015 года. Согласно же изменениям, одобренным этим же созывом парламента в 2017 году, желающие пройти в Жогорку Кенеш партии должны набрать не менее 9% от голосов избирателей, пришедших на участки.

Неразбериха в партиях

Депутаты заговорили о снижении порогового барьера для партий незадолго до выборов в парламент, которые планируются в октябре этого года. Из-за ссоры бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова, некогда провластная партия СДПК, сейчас сошла с лидерских позиций.

Еще одна партия — «Республика — Ата-Журт» — которая также была на лидерских позициях, сейчас переживает кризис. В партии заметна неразбериха, потому что ее лидер Омурбек Бабанов ушел из политики после проигрыша на выборах президента в 2017 году.

Он заявлял, что во время и после выборов на него оказывали давление Жээнбеков и Атамбаев, угрожая довести заведенные в отношении политика уголовные дела до конца. Сейчас партию возглавляет Мирлан Жээнчороев.

В итоге, ситуация такова, что в парламенте сейчас нет сильных партий, поэтому вскоре возможны переформатирования и союзы уже существующих политобъединений. Это значит, что действующим депутатам парламента нужно будет найти сильную или богатую партию, чтобы пройти в парламент.

Выборы в местные кенеши не состоялись из-за коронавируса, но в предвыборной гонке ярче всего себя показали партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» — руководителей этих партий связывают с кланом Матраимовых, с одной стороны, и кланом Жээнбековых, с другой.

Отдельно от них популярность набирает движение «Чон Казат», члены которого требуют разоблачения богатых политиков и «возвращения награбленного».