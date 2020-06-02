Фото: Мэрия города Ош.

Мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов пообещал подарить квартиру пятерым детям из одной семьи, которые воспитываются в доме-интернате «Боорукердик» («Милосердие»). Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров. По информации мэрии в этом интернате проживают 25 детей.

По словам Абсаттарова, самому старшему из детей в этом году исполнится 18 лет и он уже не может находиться в интернате. Мэр города совместно со спонсорами подарит им квартиру в одной из элитных новостроек.

«Мать этих детей из-за тяжелых жизненных условий была вынуждена отдать детей в интернат семь лет назад. Сама она скончалась от болезни два года назад. Среди детей есть близнецы — маленькие дети не могут расстаться друг с другом. В связи с этим мэр пообещал вручить им квартиру осенью», — сказал он.

В городе Ош также есть интернаты «Лотос» и «Алтын-Уя», в которых проживают в целом 22 воспитанника. А детский дом в городе всего один — там в основном ухаживают за оставленными младенцами.