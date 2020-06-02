Госпогранслужба Кыргызстана сообщила о том, что на кыргызско-таджикской границе обстреляли машину кыргызстанца.

Инцидент произошел в местности Эки-Таш Баткенской области 2 июня.

По информации погранслужбы, примерно в 01:20 ночи неизвестные со стороны Таджикистана сделали несколько выстрелов из охотничьего оружия по машине гражданина Кыргызстана, который ехал по дороге Ош — Исфана.

Водитель получил огнестрельные ранения легкой степени, его доставили в больницу в селе Самаркандек.

В ту же ночь прошла встреча правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана.

Пока таджикская сторона не делала никаких заявлений по этому инциденту.

Обстановка на участке кыргызско-таджикской границы на утро 2 июня оценивается, как стабильная.

Конфликты на границе

На кыргызско-таджикской границе в мае этого года произошло уже несколько конфликтов с применением оружия.

В Баткенской области на границе с Таджикистаном 24 мая произошла перестрелка. По данным погранслужбы Кыргызстана, с кыргызской стороны никто не пострадал. Власти Таджикистана сообщили, что один пограничник с их стороны получил огнестрельное ранение.

Двумя неделями ранее, 8 мая, жители двух стран поспорили из-за несогласованного участка земли. По сообщению погранслужбы, во время переговоров и разъяснительных работ, неожиданно Таджикская сторона открыла огонь из миномета.

Тогда правительство Таджикистана заявило, что огонь открыла кыргызская сторона.

В результате три пограничника Кыргызстана получили огнестрельное ранение и один гражданин получил легкие травмы. Таджикская сторона сообщила, что у них ранены двое — военнослужащий и гражданский.

Во время конфликта был сожжен дом семьи Мажитовых, который находился недалеко от границы.

Власти Кыргызстана, не дожидаясь окончания расследования, пообещали восстановить этот дом за свой счет до осени.

Было множество конфликтов и в прошедшем году — некоторые привели к временной эвакуации кыргызстанцев из их сел. Были в конфликтах и погибшие с обеих сторон.