Фото: сайт президента

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пригласил в свою резиденцию пятерых детей-сирот в День защиты детей 1 июня. Они прогулялись по территории резиденции «Ала-Арча» и поговорили о повседневной жизни и детских мечтах.

В честь праздника Жээнбеков подарил детям ноутбуки, а они в ответ вручили ему копилку в виде снежного барса, которую сделали сами.

Эта встреча была организована через телепроект «Мээрим», который выходит на ОТРК. В нем рассказываются истории детей-сирот, детей из малоимущих и неполных семей. Через этот телепроект находят людей, которые готовы помочь уязвимым семьям.