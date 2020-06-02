Парламент 4 июня 2020 года рассмотрит поправки в закон о ратификации протокола о статусе и условиях пребывания российской военной базы ВВС России в Канте. Об этом издание Kaktus.media сообщило 2 июня под заголовком «Кыргызстан решил отдать территорию военной базы в Канте России в счет ее ремонта».

После этого некоторые читатели подумали, что часть территории Кыргызстана будет передана России после того, как парламентарии примут эти поправки. Объясняем, что на самом деле предполагают соглашение, протокол, сам законопроект и другие документы.

Российская база

Россия и Кыргызстан заключили договор на 15 лет о создании в Канте авиационной базы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2003 году. Согласно этому договору, плата за аренду земли с России не взималась. Одной из главных задач базы было размещение российских военных для обеспечения безопасности в регионе.

В объединенную российскую базу в Кыргызстане входит несколько объектов: авиабаза «Кант» в городе Кант, испытательная база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

Изначально каждый объект рассматривался отдельно, но позже Кыргызстан и Россия решили объединить их в объединенную российскую базу.

Соглашение

Документ об использовании базы называется «Соглашение между РФ и КР о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории КР», оно было заключено 20 сентября 2012 года. Соглашение было подписано на 15 лет и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если страны не уведомят друг друга о намерении прекратить его действие.

Согласно документу, теперь Россия платила за каждый квадратный метр земельного участка 50 центов или 0,5 доллара. Таким образом, общая сумма аренды составляла 4,5 млн долларов США.

Кроме того, под российской базой стали подразумеваться все четыре объекта. Однако, этот пункт соглашения вступил в силу только спустя пять лет – 29 января 2017 года.

В 2013 году Бишкек денонсировал соглашение с США о размещении Центра транзитных перевозок. 11 июля 2014 года США полностью вывели объект. Бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил о необходимости ее закрытия еще в 2010 году. США платили за аренду ЦТП 60 млн долларов в год.

После этого российская объединенная база стала единственным иностранным военным объектом на территории Кыргызстана и является таковым до сих пор.

В декабре 2016 года Атамбаев, будучи президентом Кыргызстана, заявил, что после окончания срока договора, российские военные «должны уйти» из страны. По его словам, республика должна опираться на «собственные военные силы».

Срок действия договора о предоставлении авиабазы российским военным истекал в 2018 году.

После этого 28 февраля 2017 года президент России Владимир Путин во время встречи с Атамбаевым заявил, что если кыргызская сторона скажет, что им не нужна российская база, так как они достаточно укрепили свои вооруженные силы, то российские военные уйдут «в этот же день».

«Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним — с обеспечением безопасности в самой Киргизии» — сказал тогда Путин.

Протокол

Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 22 марта 2019 года одобрил текст протокола о внесении изменений в соглашение, заключенное в 2012 году.

Этот протокол был подписан 28 марта 2019 года когда Владимир Путин совершил госвизит в Кыргызстан.

До этого, в 2016 и 2017 годах, в ходе подготовки протокола, обеими сторонами была проведена совместная топографическая съемка земельных участков, арендуемых российской стороной. Съемкой занималось госпредприятие «Государственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» при Госагентстве по земельным ресурсам.

По результатам топосъемки оказалось, что российская сторона использует 924,52 га территории вместо 866,2 га — на 58,32 га больше, чем было прописано в Соглашении. Если точнее, Россия расширила территорию узла связи в Чалдоваре с 811,2 гектара до 851,2 гектара, а также площадь испытательной базы в Караколе с 55 гектаров до 73,3 гектара.

«После вступления в силу протокола сумма выплат за аренду составит 4 794 095 долларов США», — говорится в документе, подписанном председателем Госкомитета по обороне Эрлисом Тердикбаевым.

Таким образом, из-за увеличения территории «рента» увеличится на 291 600 долларов.

Кроме того, после вступления протокола в силу Россия возместит аренду за используемые ею площади сверх нормы, начиная с 20 сентября 2012 года.

Взлетно-посадочная полоса

В справке-обосновании и заключении правительства также говорится о взлетно-посадочной полосе (ВПП), которая была передана во временное пользование российской стороне в 2003 году после подписания международного договора ВПП аэродрома «Кант».

Согласно заключению правительства, сейчас «требуется капитальный ремонт ВПП, а также внесение некоторых конструктивных изменений, что требует значительных капитальных вложений».

Генштаб Вооруженных Сил Кыргызстана заинтересован в том, чтобы российская сторона провела ремонт полосы и других объектов аэродромной зоны за свой счет.

Он заинтересован в этом, потому что на аэродроме «Кант» базируется два кыргызских самолета АН-26, которые выполняют полеты «для переброски грузов и личного состава на юг республики». Эти самолеты Россия передала Кыргызстану в 2017 году.

Кроме того, согласно заключению правительства Кыргызстана, аэродром «Кант» является запасным для международного аэропорта «Манас».

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что без передачи прав собственности на внесенные неотделимые улучшения, денежные средства не могут быть выделены.

Исходя из всего этого, Генштаб предлагает внести поправки в закон, по которым Кыргызстану вернут все эти объекты по истечении срока действия соглашения между странами.

Помимо этого, Россия разместит на территории Кыргызстана четыре беспилотных летательных аппарата модели «Орлан-10» и две модели «Форпост» в интересах «обеспечения безопасности государств-сторон». Также объекты взлетно-посадочной полосы будут включены в перечень объектов совместного использования.

«Данный проект не подлежит общественному обсуждению, так как не затрагивает интересы граждан и юридических лиц, а также не регулирует предпринимательскую деятельность», – отмечено в справке-обосновании.

После развернувшегося общественного резонанса из-за этого законопроекта, Генштаб Вооруженных сил Кыргызстана заявил, что после проведения реконструкции российской стороне будут принадлежать только бетонные плиты, использованные для ремонта взлетно-посадочной полосы аэродрома «Кант». Сама же земля под взлетной полосой продолжит принадлежать Кыргызстану.

«На основании соответствующих двусторонних документов аэродром города Канта находится в запасе Международного аэропорта “Манас”. Взлетно-посадочная полоса является объектом совместного пользования. Российской стороной осуществляется прием/выпуск воздушных судов Вооруженных сил Кыргызстана, а также судов государств-членов ОДКБ на безвозмездной основе», — прокомментировали в Генштабе.

В Генштабе отметили, что с момента заключения соглашения в 2012 году, ремонт и поддержание полосы в эксплуатируемом состоянии осуществляется Россией. После прекращения действия документа эта полоса будет возвращена кыргызской стороне.

По данным Генштаба, изменения в соглашении 2012 года, которые будут рассмотрены депутатами 4 июня, позволят отремонтировать полосу с заменой искусственного покрытия на сумму в 2 миллиарда рублей.