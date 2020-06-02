Азат Рузиев, сын правозащитника Камиля Рузиева, сообщил, что его отец попал в больницу.

«Папа 1 июня лег больницу из-за давления после стресса и голодовки. Сейчас он находится в Иссык-Кульской областной больнице», — написал Азат Рузиев.

Сам правозащитник в интервью «Клоопу» сказал, что сейчас уже чувствует себя лучше, но попросил перенести все судебные процессы 3 июня, на которых он должен был участвовать.

Судебные процессы, назначенные на 3 июня, касаются жалоб Камиля Рузиева на бездействие сотрудников ГКНБ.

Из-за госпитализации Рузиева не состоялся и его допрос, который должен был пройти 2 июня в 18:00.

Задержание правозащитника

Правозащитника Камиля Рузиева задержали вечером 29 мая в Караколе на выходе из суда, в котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору.

Рузиева водворили в ИВС, утверждая, что у него нет документов и он останется там до установления личности.

Паспорт Рузиева оставался у судьи, он мог его забрать и показать следователям, но ему не позволили. Следователи, работавшие над его задержанием, непосредственно связаны с сотрудниками ГКНБ, на которых Рузиев подал иск.

Правозащитника водворили в ИВС на двое суток, а СМИ от ГКНБ пришел пресс-релиз, где было указано, что Рузиева подозревают в «Мошенничестве» и «Подделке документов».

К началу суда о мере пресечения статья о «Мошенничестве» исчезла из дела, а на самом заседании следователь сказал, что Рузиев проходит в деле как свидетель. Также непонятно, почему ГКНБ занимается делами по таким статьям — юристы и правозащитники утверждают, что подобными делами должна заниматься милиция.

Правозащитники считают, что действия следователей были неправомерны — свидетеля задержали без постановления и водворили в изолятор.

Обвинение просило дать Рузиеву меру пресечения в виде домашнего ареста, адвокат настаивал на подписке о невыезде. Суд не обратил внимания на нарушения со стороны следователей, их очевидную заинтересованность и отправил борца против пыток под домашний арест.