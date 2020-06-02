В Октябрьском райсуде Бишкека 2 июня прошло заседание по делу блогера Элмира Сыдыманова. Прокурор попросил суд приговорить Сыдыманова к шести годам лишения свободы. Его обвиняют в «разжигании межрегиональной розни».

Сыдыманова обвинили в «разжигании межрегиональной розни» из-за его негативных высказываний по поводу некоторых матерных слов, употребляемых в разных регионах Кыргызстана.

В прямом эфире на своей страничке в Инстаграм, Сыдыманов говорил, что из южных регионов Кыргызстана ему пишут матерные слова, которые ему не нравятся.

«Юг ещё не развит, честно скажу. Ош, Джалал-Абад, Баткен – еще не развиты. Возможно, ты из Оша или с Баткена, но ты мне реально не нравишься, потому что вы не развиваетесь», – говорил блогер.

Адвокат Сыдыманова Али Магаев сообщил, что на сегодняшнем процессе должно было быть рассмотрено его ходатайство о назначении лингвистической экспертизы видео Сыдыманова.

«Судья не удовлетворила моё ходатайство. […]. И тут же прокурор уже был готов к прениям. Текст его прений был готов, он сказал, что всё обвинения законно предъявлены в отношении моего подзащитного, что он виновен и попросил у суда шесть лет лишения свободы», — сказал адвокат.

Защитник попросил суд перенести заседание так как не готов участвовать в прениях. Сам Сыдыманов сказал, что ему хотят вынести слишком строгий приговор.

«Я сам не понимаю, что происходит. На пустом месте, за матерные слова прокурор запросил мне шесть лет лишения свободы. Прошу прийти в суд и поддержать меня на открытом заседании. На 5 июня назначили наше выступление, после которого начнутся прения. Тогда решится, посадят меня или отпустят», — сказал блогер.

Ранее мать блогера обратилась за помощью к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой не лишать ее сына свободы. Следующее заседание суда назначено на 5 июня.

Заглавное фото: Инстаграм Элмира Сыдыманова.