В ходе конфликта на кыргызско-узбекской границе, который произошел 31 мая в Кадамжайском районе Баткенской области, пострадало 187 узбекистанцев, проживающих в анклаве Сох. Об этом сообщил «Озодлик», ссылаясь на администрацию Сохского района.

В центральную областную Ферганскую больницу на вертолетах доставили 15 пациентов в тяжелом состоянии. Сейчас пятеро пострадавших находятся в реанимации.

Ранее минздрав Кыргызстана сообщил о 25 пострадавших — все пациенты были доставлены в больницу в городе Айдаркен. Двое кыргызстанцев находятся в реанимации.

Конфликт на границе произошел из-за родника Чечме, который находится на несогласованном участке. Словесная перепалка между жителями села Чечме Кадамжайского района и узбекского села Чашма анклава Сох переросла во взаимное закидывание камнями.

Также были сожжены строения и дома граждан обоих государств. У некоторых кыргызстанцев в ходе конфликта сильно пострадали автомобили.

На следующий день после конфликта первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и провел переговоры. Пограничная служба Кыргызстана заявила, что ситуация на границе «стабилизировалась».

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