Минздрав сообщил о смерти одной пациентки, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Это 79-летняя женщина, которая находилась на лечении в Нарынской областной больнице.

«Состояние у женщины ещё 1 июня стало крайне ухудшаться. Она была подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей у неё случилась остановка сердца», — сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

За все время пандемии в стране скончались 17 человек, у которых был диагностирован COVID-19.

В Нарынской области на 2 июня зафиксировано 373 случая заражения коронавирусом. В этой области выявлено самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории.

Из-за плохой борьбы с коронавирусом был уволен главный врач больницы.

Из родильного отделения областной больницы даже пытались сбежать роженицы. Они переживали за своё здоровье так как в этой больнице находились как здоровые так и зараженные коронавирусом пациенты.

Из-за произошедшего инцидента и в целях нераспространения коронавируса, местные власти приняли решение разделить областную больницу на две зоны — для здоровых и заражённых пациентов.

А во дворе самой больницы установили палатки, где врачи будут принимать пациентов с подозрением на COVID-19.