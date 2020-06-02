Минздрав сообщил, что на 2 июня 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19:

Бишкек — 11 человек;

Нарынская область — 1;

Ош — 16.

Из них 16 случаев являются завозными.

За сутки зарегистрировано 2 новых случая заражения медиков коронавирусной инфекцией. Все из них проживают в городе Ош.

Из стационаров за сутки было выписано 2 медработника.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано уже 1845 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки из стационаров республики выписались 38 пациентов. Всего по стране с выздоровлением выписано 1219 пациентов.

На лечении в стационарах находятся 609 человек, из них 4 в реанимации.

За минувшие сутки скончалась одна женщина, у которой была зафиксирована коронавирусная инфекция.

«Состояние у женщины ещё 1 июня стало крайне ухудшаться. Она была подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей у неё случилась остановка сердца», — сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

За все время пандемии в стране скончались 17 человек, у которых был диагностирован COVID-19.