Минздрав сообщил, что на 2 июня 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19:
- Бишкек — 11 человек;
- Нарынская область — 1;
- Ош — 16.
Из них 16 случаев являются завозными.
За сутки зарегистрировано 2 новых случая заражения медиков коронавирусной инфекцией. Все из них проживают в городе Ош.
Из стационаров за сутки было выписано 2 медработника.
Всего в Кыргызстане зарегистрировано уже 1845 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки из стационаров республики выписались 38 пациентов. Всего по стране с выздоровлением выписано 1219 пациентов.
На лечении в стационарах находятся 609 человек, из них 4 в реанимации.
За минувшие сутки скончалась одна женщина, у которой была зафиксирована коронавирусная инфекция.
«Состояние у женщины ещё 1 июня стало крайне ухудшаться. Она была подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей у неё случилась остановка сердца», — сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
За все время пандемии в стране скончались 17 человек, у которых был диагностирован COVID-19.