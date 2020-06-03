Алексей Петрушевский заявил, что обжалует решение Бишкекского городского суда, признавшего законным его увольнение с должности директора Центра реабилитации детей и молодежи.

Он отметил, что решение суда было для него неожиданным. Кроме того, ему непонятно, почему Бишкекский горсуд решил продолжить рассмотрение дела, несмотря на то, что его рассматривает Верховный суд.

«Во время разбирательств 13 мая мы подали кассационную жалобу в Верховный суд, после того, как городской отказался рассмотреть наше ходатайство о приостановлении ликвидации центра, пока не будет решен вопрос о моем увольнении. Согласно законодательству, процесс должен быть приостановлен, пока Верховный не даст решение по жалобе», — рассказал Алексей Петрушевский.

Ранее Свердловский районный суд признал увольнение Петрушевского необоснованным.

Алексей Петрушевский почти 16 лет возглавлял Центр реабилитации детей и молодежи при мэрии столицы.

Преследование Петрушевского

Петрушевский более 16 лет был бессменным руководителем Центра для беспризорных детей в Бишкеке. Порой он спорил с властями и соцработниками, защищая своих подопечных.

В Бишкекском горкенеше Петрушевского критиковали за нерациональные траты городского бюджета — он позволял жить в центре детям, которые зарегистрированы в других регионах страны.

В марте, несмотря на сопротивление его коллег и воспитанников, мэрия Бишкека уволила его с поста директора центра из-за утраты доверия. Он не согласился с решением властей и обратился в профсоюз.

В начале июня ГКНБ задержал Петрушевского по подозрению в «злоупотреблении полномочиями», пока он возглавлял Центр по реабилитации детей. Его поместили под домашний арест, но уже через несколько недель обвинение обжаловало это решение и Петрушевского водворили в СИЗО.

Из-за состояния здоровья Петрушевского после сложной операции, омбудсмен Токон Мамытов рекомендовал отпустить его под домашний арест. Глава центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов подтвердил, что Петрушевский нуждается в срочной медицинской помощи и все-таки отпустили его под домашний арест.

В декабре 2019 года Петрушевский получил премию Французской национальной консультативной комиссии по правам человека (CNCDH) за «приверженность защите детей».