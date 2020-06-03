Коротко:

ГКНБ опубликовал видео с тремя кыргызстанцами, интересы которых когда-то представлял борец против пыток Камиль Рузиев. На видео они обвинили его в мошенничестве.

Уже после выхода видео одна из его героинь рассказала, что не имеет претензий к правозащитнику. Рузиев уверен, что ГКНБ оказывает давление на тех, кому он помогал.

Кроме того, озвученное в видео обвинение — «мошенничество» — даже не присутствует в деле, которое ГКНБ возбудил против Рузиева. В деле против Рузиева упоминается лишь подделка медицинских справок о его лечении, а на суде следователь и вовсе сообщил, что правозащитник в деле не подозреваемый, а свидетель.

ГКНБ задержал Рузиева в Караколе 29 мая на выходе из суда, где рассматривался иск против сотрудников спецслужбы. Несмотря на все нарушения, суд признал задержание законным и посадил правозащитника под домашний арест на два месяца.

Подробно:

ГКНБ утверждает, что получил заявления от троих свидетелей, которые пожаловались на мошенничество и вымогательство со стороны правозащитника Камиля Рузиева.

«Он, прикрываясь правозащитной деятельностью и не имея адвокатской лицензии, обманным путем получал с граждан незаконно денежные средства за якобы сопровождение материалов уголовных дел в правоохранительных и судебных органах. При этом, все свои обязательства он не выполнил», — заявили в ГКНБ.

В одном из видео от ГКНБ, женщина рассказывает, что правозащитник якобы занимался вымогательством, и, пообещав предоставить свои услуги, требовал построить ему баню за 100 тысяч сомов.

«Он попросил моего сына-инвалида построить ему баню. Вся эта работа

стоила 100 тысяч сомов. Он мне пообещал, что меня не посадят, но на суде он даже не был. Он занимался вымогательством: «Сделай то, сделай это», и нам пришлось взять кредит в банке», — рассказывает женщина на видео.

Двое других людей, допрошенных сотрудниками ГКНБ, заявили, что Камиль Рузиев якобы потребовал с каждого 45 и 35 тысяч сомов.

«В целях защиты интересов своего сына гражданка заплатила правозащитнику 14 тысяч сомов из требуемых 35. По всем указанным фактам материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье «Мошенничество» Уголовного Кодекса», — написано в пресс-релизе ГКНБ.

Силовики также вменяют Рузиеву и другое обвинение по статье «Подделка документов». По версии следствия, правозащитник подделал справку о нахождении на амбулаторном лечении в больнице.

«Он по необоснованным причинам пропустил процессуальные сроки для обжалования постановлений Каракольского горсуда. Рузиев предоставил областному суду поддельную медицинскую справку из ЦСМ о том, что с 24 января по 18 февраля 2020 года находился на амбулаторном лечении. При этом, в его амбулаторной карте отсутствуют какие-либо записи о прохождении амбулаторного лечения и выписки медицинской справки о нахождении на лечении в указанный период», — заявили в ГКНБ.

Что говорят Рузиевы?

Сын правозащитника Азат Рузиев встретился с женщиной, которую ГКНБ представил в качестве потерпевшей. Она согласилась рассказать на видео, что не имеет никаких претензий к Камилю Рузиеву.

«Меня увезли сотрудники ГКНБ, не знаю куда. Они провели допрос. Спросили про то, кто строил эту баню. Камиль защищал меня в суде, чтобы меня не посадили на 5 лет. К Рузиеву у меня претензий нет. Он защищал меня до последнего», — сказала женщина.

По её словам, сотрудники ГКНБ подняли весь архив документов, чтобы найти её и вызвать на допрос.

Сам Камиль Рузиев говорит, что сотрудники ГКНБ, пытаясь доказать его вину, просто оказывают давление на людей и заставляют их писать заявления.

«Никаких противоправных действий не было с моей стороны. Сейчас они высасывают из пальца, чтобы доказать, что это было мошенничество. Эти люди, которых они допросили, граждане, которым я оказывал помощь. С их стороны абсолютно не было претензий ко мне. Сейчас они возят их [на допрос] под разными предлогами. Мне эти люди сказали, что они даже не знают, куда их везут. Они ищут людей, которым я раньше оказывал помощь, столько лет уже прошло, и заставляют их писать», — говорит правозащитник.

Правозащитник также заявил, что все записи о его лечении в амбулаторной карте присутствуют, и справку о нахождении в больнице он не подделывал.

«Я не занимаюсь подлогом документов. Эта справка была выдана семейным врачом в ЦСМ, которая назначила мне лечение. Сотрудники ГКНБ просто сами написали, что в амбулаторной карте не было записи о прохождении лечения. У меня была острая болезнь […] Я сразу за один день не мог вылечиться, в Бишкек ездил лечиться. Эту справку они выдали сами, я не мог ее подделать», — говорит Рузиев.

Задержание правозащитника

Правозащитника Камиля Рузиева задержали 29 мая в Караколе на выходе из суда, в котором рассматривали его иск к сотрудникам ГКНБ и прокурору. Борца против пыток заковали в наручники и водворили в ИВС, утверждая, что у него нет документов и он останется там до установления личности.

Журналистам ГКНБ сообщил, что правозащитника подозревают в «Мошенничестве» и «Подделке документов». Уже на следующий день обвинение в «Мошенничестве» из дела исчезло, осталась лишь «Подделка документов». А следователь признал, что Рузиев в деле свидетель, а свидетелей не могут задерживать и водворять в изоляторы, это нарушение.

По словам юристов, дела о «Мошенничестве» и «Подделке документов» вообще не в компетенции ГКНБ, и в деле очевиден конфликт интересов.

Несмотря на нарушения, уже 31 мая суд признал задержание правозащитника законным. ГКНБ попросил посадить Рузиева под домашний арест и суд удовлетворил эту просьбу. После суда правозащитник попал в больницу из-за стресса и голодовки.