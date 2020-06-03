ГКНБ распространил пресс-релиз, он же обращение к главе радио «Свобода» Джейми Флаю. Силовики также требуют, чтобы журналисты Али Токтакунов и Ыдырыс Исаков пришли на допрос, хотя они находятся за границей.

«Журналисты, принимавшие непосредственное участие в подготовке материалов журналистского расследования о деятельности Айеркена Саймаити и тесно контактировавшие с ним, до сих пор не явились на допросы. Также до настоящего времени следствию не предоставлены обещанные материалы журналистского расследования в полном объеме», — пишет спецслужба, хотя получила документы еще в декабре 2019 года.

В «Азаттыке» нам повторно подтвердили, что полгода назад в ведомство были переданы копии документов, видео и аудио, которые использовали в расследовании.

«Мы надеемся, что переданные материалы и связанная с ними информация будут использованы по назначению, так как, прежде всего, это вопрос безопасности наших журналистов, сотрудников, участвовавших в расследовании, и членов их семей», — написала в декабре редакция «Азаттык» в письме к Госкомитету нацбезопасности.

Кроме того, ведомство могло бы получить много информации просто почитав расследование, потому что в нем упоминаются источники, прикреплены документы и эту информацию можно проверить.

Очевидно, что ведомство получило информацию — ведь ранее оно отчиталось о том, что трое фигурантов журналистских расследований подтвердили, что работали курьерами и за 2019 год вывезли $5,3 миллиона из Кыргызстана в Турцию.

Также Самидин уулу сообщил, что журналиста «Азаттыка» подкупили — ссылался при этом на мужчину, якобы работавшего с Саймаити и экс-консула Эркина Сопокова, который находится под следствием. Только вот доказательств ни у свидетелей, ни у ГКНБ нет — Самидин уулу подтвердил, что не сможет доказать утверждение о подкупе документально.