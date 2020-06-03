Депутат Жанар Акаев считает, что Госкомитет по нацбезопасности подорвал доверие к своей работе из-за не подтвержденного документами заявления о том, что журналист «Азаттык» Али Токтакунов получил $100 тысяч за расследование о контрабанде и коррупции в таможне.

По словам депутата, спецслужба не хотела отвечать на вопросы о продаже радиочастот, ссылаясь на следствие, но зато для заседания по делу об убийстве Саймаити подготовила видеоролики о подкупе журналиста.

«Тот факт, что парламентская комиссия заранее подготовила видеоролик, показывает, что они систематически критикуют “Азаттык”. Большая ошибка думать, что мы будем бороться с теми, кто говорит о коррупции, а не с коррупцией», — заявил Акаев.

Акаев добавил, что «Азаттык» и журналист Али Токтакунов имеют право подать в суд на ГКНБ.

ГКНБ показал ролики накануне — там два человека, в том числе чиновник, обвиненный в коррупции и связанный с убитым Айэеркеном Саймаити, утверждают, что автору расследования передали крупную сумму. При этом ведомство признало, что у них есть только два свидетельства об этом, но нет документов, которые доказали бы их обвинения.

Президент корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай назвал это «очернением журналистов».

«Мы осуждаем такие попытки исказить правду и призываем власти Кыргызстана привлечь к ответственности тех, кто представляет угрозу безопасности журналистов, участвовавших в расследовании», — заявил он.

А 3 июня ГКНБ направил письмо президенту медиа корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флайю для содействия в явке журналистов «Азаттык» Мухаммедали Токтакунова и Ыдырыса Исакова в следствии. В ведомстве заявили, что гарантируют безопасность журналистов, информатора которых — Айэркена Саймаити — убили выстрелом в голову в кафе в ноябре 2019 года.