Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что зараженный ранее COVID-19 первый вице-мэр Нарына Давид Курманов выписался из больницы.

«Сейчас он находится дома под наблюдением [врачей]. Через некоторое время он войдет в штатный режим работы. Мэрия [города Нарын] работает в обычном режиме», — рассказал Усенбаев.

Давид Курманов был госпитализирован 18 мая в Нарынскую областную больницу с положительным анализом на коронавирусную инфекцию. По предложению минздрава в Нарын была выслана чрезвычайная противоэпидемиологическая комиссия. Она решила продезинфицировать и закрыть здание мэрии на карантин на три дня.

Кроме мэра в здании работает районная госадминистрация, которая была вынуждена перейти на удаленный режим работы.

В Нарынской области зафиксировано самое высокое число контактных больных относительно количества населения, проживающего на территории. На 3 июня в Нарынской области насчитывается 380 случаев заражения коронавирусом.

В Кыргызстане на 3 июня выявлен 1 871 случай заражения COVID-19, 1 265 пациентов выписали из больниц. В стационарах на лечении находится 586 человек, из них в реанимации – 3.

За эти сутки умерли три пациента с COVID-19, всего по стране зафиксировано 20 случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусом.