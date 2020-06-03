Чуйский областной суд 3 июня пересмотрит приговор Токмакского горсуда по делу пограничника, обвинявшегося в насильственных действиях сексуального характера в отношении 5 и 10-летних девочек.

Адвокат одной из потерпевших Самат Матцаков сообщил, что инцидент произошел в одном из микрорайонов Токмака в октябре 2019 года. 35-летний обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, увидел двух девочек на скамейке, схватил одну из них за плечо, потянул ее и в присутствии другой поцеловал в губы.

По данным юриста, психологическая экспертиза выявила у девочек психическое расстройство из-за произошедшего с ними. Кроме того, вина обвиняемого доказана показаниями свидетелей.

Ранее издание 24.kg сообщило, что изначально мужчину осудили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней» и запрашивали для него 16 лет лишения свободы.

Однако судья Токмакского горсуда Асанбек Тойгонбаев переквалифицировал дело на статью «Хулиганство» и выпустил обвиняемого из-под стражи в зале суда.

«Не согласившись с вынесенным 8 апреля 2019 года приговором Токмакского городского суда, по которому обвиняемого приговорили к штрафу в размере 300 000 сом, военный прокурор Бишкекского гарнизона Эркинбек Абдикеримов обжаловал приговор», – сообщил адвокат Самат Матцаков.

Юрист считает первый приговор незаконным и необоснованным, потому что судья Тойгонбаев неправильно переквалифицировал статью.

«Здесь очевидно была нарушено право девочки,которое характеризуется основным признаком, как половая свобода личности, а также жизнь и здоровье малолетней девочки», – отметил он.