После того, как депутат Жанар Акаев опубликовал информацию о встрече премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева с представителями компании «Верный капитал» и «Скай Мобайл», на сайте правительства появилось опровержение.

Согласно этому заявлению, с компаниями действительно встречались, но на встречах присутствовал вице-премьер Эркин Асрандиев. Тем не менее, в заявлении на сайте правительства не было уточнения о том, что премьера на встрече не было.

«Клооп» обратился к пресс-секретарю премьера Адилету Султаналиеву, который заверил, что Мухаммедкалый Абылгазиев все также находится в отпуске и не встречался с представителями этих компаний. Премьер-министр ушел в отпуск, чтобы его не обвинили в давлении на следствие, которое занимается делом о продаже радиочастот.

Встреча Асрандиева с компаниями также связана с радиочастотами.

Что за встреча?

В правительстве заявили, что встречу проводил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 15 мая. Тогда он встретился с главой «Верный капитал» Ерланом Оспановым и гендиректором «Скай Мобайл» Евгением Кражан.

По данным правительства, на этой встрече обсуждался вопрос вокруг деятельности компании «Скай Мобайл» в Кыргызстане. Асрандиев на встрече озвучил позицию о том, что радиочастоты являются активами государства, которое, как собственник этих частот, должно получать с них выгоду.

Встреча Асрандиева с главами «Верный капитал» и «Скай Мобайл» прошла 15 мая, на тот момент премьер-министр Абылгазиев еще не был в трудовом отпуске. Взял он его 27 мая.

Депутат Жанар Акаев 20 мая на заседании парламента потребовал у премьер-министра доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи при незаконной продаже лицензии на радиочастоту.

А пост о встрече премьера с казахскими инвесторами был опубликован 1 июня. В публикации не было указано, когда произошла встреча — упоминалось лишь, что «недавно».

Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев сообщил «Клоопу», что заявления Акаева не будут комментировать.

«…мы не видим необходимости комментировать заявления депутата Акаева, который продолжает свою кампанию очернительства и распространять ложь, говоря о каких-то возвращённых им в бюджет миллиардах или о тайных переговорах премьер-министра с сотовиками», — сообщил Султаналиев.

Продажа радиочастот и отпуск Абылгазиева

Депутат Жанар Акаев на заседании парламента 20 мая потребовал у премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи при незаконной продаже лицензии на радиочастоту.

Акаев считает, что к делу может быть причастен премьер Абылгазиев, по словам депутата при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за за 1 млрд 500 тысяч сомов, а при нынешнем премьере уже 200 МГц продают за 700 сомов.

«Без разрешения премьер-министра такое невозможно. Поэтому силовые органы с сегодняшнего дня должны приступить к расследованию, замешан ли в этом глава правительства», — сказал депутат 20 мая на заседании ЖК.

Тогда в правительстве заявили, что не могут комментировать дело, так как «это может расцениваться как давление на ход следствия».

«В случае необходимости премьер-министр и представители правительства в рамках расследования готовы дать разъяснения в интересах объективного и всестороннего расследования обстоятельств дела», — говорится в пресс-релизе.

Затем 27 мая аппарат правительства сообщил, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в трудовой отпуск из-за расследования дела по продаже радиочастот.

Абылгазиев тогда заявил, что не причастен к продаже частот и «выступал за защиту экономических интересов государства».

По словам главы кабмина, он выступал за изъятие лицензий у обладателей частот, деятельность которых не соответствует требованиям законодательства. Также он предлагал продавать радиочастоты на открытых аукционах.

Военная прокуратура и ГКНБ задержали экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову 12 мая. По данным Генпрокуратуры, Черногубову подозревают в коррупции. Ее взяли под стражу до 12 июля.

По версии следствия, она была в сговоре с оператором связи и лицами из Госкомитета технологий и связи, а затем переоформила лицензию одного из операторов в связи с изменением стандартов связи.