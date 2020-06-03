ГКНБ сообщил, что трое фигурантов журналистских расследований подтвердили, что работали курьерами и за 2019 год вывезли $5,3 миллиона из Кыргызстана в Турцию. Остальные шесть курьеров, по информации ведомства, заявили, что непричастны к этому.

«Один из них за 2019 год вывез в Турцию 5 млн долларов. Но он заявил, что это деньги торговцев рынка «Мадина», что заполнял при этом декларацию. Еще один курьер в течение 2019 года вывез в Турцию 246 тысяч долларов. По его словам, это деньги торговцев Кара-Суйского рынка. И третий тоже заявил, что вывезенные им 82 тысячи долларов тоже принадлежат предпринимателям этого базара. Остальные полностью отрицают вывоз денег в Турцию и другие зарубежные страны», — заявил начальник Главного следственного управления ГКНБ Самидин уулу Сагынбек на заседании депутатской комиссии по расследованию убийства Айеркена Саймаити.

Всего ГКНБ допросил восьмерых курьеров, о которых упоминается в журналистских расследованиях «Клоопа» «Азаттыка» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

Как сообщается в расследованиях, одним из главных фигурантов публикаций был бизнесмен Айеркен Саймаити, который за 5 лет с помощью «теневых курьеров» и банковских транзакций перевел через Кыргызстан более $700 млн.

Саймаити убили 10 ноября 2019 года в одном из кафе в Стамбуле. Перед своей смертью он рассказал журналистам, что с вывозом денег из Кыргызстана ему помогал экс-зампред таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов.

Погибший признался, что Матраимов покровительствовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу семьи Абдукадыра, на которую работал Саймаити.

После того, как журналисты выпустили свои расследования депутаты создали специальную комиссию, чтобы самим изучить обстоятельства убийства Саймаити.