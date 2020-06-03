Заседание депутатской комиссии по расследованию убийства китайского предпринимателя уйгурского происхождения Айеркена Саймаити прошло 2 июня. На нем, в числе прочих, был поднят вопрос о том, что соглашение между Турцией и Кыргызстаном об обмене правовой информацией не исполняется.

Заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов заявил, что причиной этого являются «требования по поводу ФЕТО», которые турецкая сторона предъявляет Кыргызстану.

«Есть соглашение о взаимной правовой помощи. На основании этого мы направили им запрос. В последнее время они озвучивают требования по поводу ФЕТО. Ну, о том, что это террористическая организация. Мол, “ее представителей много в вашей стране”. Говорят: “задержите их”. Есть недопонимание по поводу этого. Материалы полностью в прокуратуру не передают. Соответственно, в таком случае мы не можем исполнить. Вопрос экстрадиции разыскиваемого преступника должен решаться с Генпрокуратурой путем соглашения», – пояснил замминистра.

Власти Турции считают, что лицеи «Сапат» спонсируются оппозиционером Фетхуллахом Гюленом и его организацией ФЕТО. В Турции эту организацию считают террористической, а самого Гюлена обвинили в попытке госпереворота в 2016 году.

После неудачной попытки путча власти Турции провели многотысячные аресты и осудили сотни человек за якобы причастность к ФЕТО. Сам Гюлен опроверг обвинения в организации переворота.

Сейчас он живет в США. Турция несколько раз требовала у американских властей его депортации, но получала отказ.

До марта 2017 года сеть лицеев называлась «Себат» — власти Турции потребовали закрытия лицеев в Кыргызстане. Власти Кыргызстана тогда переименовали лицеи из «Себата» в «Сапат», а также ввели в совет директоров представителей министерства образования, чтобы не портить отношения с Турцией.

«Сапат» состоит из 16 лицеев, университета «Ататюрк-Ала-Тоо» и четырех школ.