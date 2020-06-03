РИА Новости со ссылкой на чиновника из Северных Курил Александра Овсянникова сообщило, что на острове Парамушир коронавирус обнаружили у двух кыргызстанцев.

Овсянников сказал, что кыргызстанцы ни с кем не контактировали и были отправлены санавиацией в госпиталь в Петропаловск-Камчатский — в административный центр Камчатского края.

После кыргызстанцев на Северных Курилах коронавирус нашли еще у двух человек, но случаи не связывают. Из-за последних двух зараженных ввели режим ЧС — всего в Сахалинской области уже 132 случая заражения.

В начале мая российские СМИ сообщали о заражении почти 40 кыргызстанцев в Псковской области. Тогда кыргызские строители прибыли для возведения инфекционной больницы из очага заражения — Москвы. Местные депутаты жаловались, что кыргызстанцев не определили в обсервацию сразу, что привело к вспышке заражения в городе Новосокольники.