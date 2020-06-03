В селе Конур-Добо Алайского района Ошской области скончался 45-летний мужчина — его ударило током, когда он ловил рыбу. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев.

Милиция утверждает, что отправился рыбачить 1 июня примерно в 18:30 часов. Когда он закидывал удочку, она зацепилась за электрические провода, которые находились над рекой. Мужчина погиб на месте. На предоставленных «Клоопу» кадрах видно, что над рекой протянуты примерно шесть электропроводов.

«Выяснилось, что мужчина был жителем Кара-Суйского района. Родственники погибшего отказались от медэкспертизы. В ходе первичного осмотра трупа были замечены ожоги от ударов тока и последовавшая за ними остановка сердца», — сказал Аширбаев.