Минздрав сообщил о смерти трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Два человека из Ошской области, один в Нарынской.

Врач-фтизиатр 59 лет из Ошской области заразился от больных пневмонией, которых лечил с начала эпидемии в апреле. 1 июня он обратился за медпомощью, болезнь протекала в «крайне тяжелой форме» и из-за осложнений хронических болезней он умер ночью 2 июня в отделении реанимации.

«У больного был сахарный диабет, коронарная болезнь сердца, гипертоническая болезнь 3 степени в 4 группе риска. На фоне этого у него развилась двусторонняя пневмония и острая дыхательная недостаточность», — рассказал на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Дальнобойщик из Карасуйского района Ошской области 55 лет лег в больницу с диагнозом коронавирусной инфекции 27 мая. В 2019 году перенес ангиопластику, на сердце был установлен стент.

Из-за коронавируса у него развилась двусторонняя пневмония и хроническая болезнь легких. Несмотря на все реанимационные мероприятия, он скончался от полиорганной недостаточности.

Житель Нарынской области 84 лет умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Он находился в Нарынской областной больнице с 9 мая. Там произошел контакт с больным с COVID-19. Его состояние ухудшилось, и 25 мая его перевели в интенсивную терапию», — сказал Усенбаев.

По его словам, у пациента обострились все старые болезни: гипертоническая болезнь 3 степени очень высокого риска, острая почечная недостаточность 3 стадии, последствия перенесенного ишемического инсульта и удаления желчного пузыря.

На 3 июня всего в стране зафиксировано 20 смертей от коронавирусной инфекции. Всего в Кыргызстане выявлен 1 871 случай заражения COVID-19. Выздоровевшими считаются 1 265 человек.