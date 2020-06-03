Минздрав сообщил 3 июня, что в результате тестирования около сотни сотрудников Октябрьского акимиата Бишкека у четырех из них подтвердился COVID-19. Еще один случай заражения выявлен в Свердловской районной администрации.

«Сейчас пациенты получают лечение, все контактные лица взяты на карантин и находятся под медицинским наблюдением», — сказал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

26 мая сотрудник Октябрьской райадминистрации анонимно сообщил Спутнику, что у одного из работников акимиата выявлен коронавирус, здание временно закрыто. На следующий день глава Октябрьского района Максим Ситников заявил, что эти подозрения не подтвердились, но здание администрации продезинфицируют.

На 3 июня всего зафиксирован 1871 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1265 человек считаются выздоровевшими, 20 пациентов умерло от осложнений.