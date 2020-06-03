На заседании Жогорку Кенеша 3 июня депутат Максат Сабиров возмутился тем, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев взял отпуск в неуместное время. Премьер ушел в отпуск 27 мая и за это время произошли два приграничных конфликта.

Сабиров заявил, что коалиция большинства в парламенте должна отреагировать на отпуск главы правительства.

«Премьер-министр Армении Никола Пашинян заболел коронавирусом, но продолжает свою работу из дома, а наш премьер-министр отдыхает, как это понимать? Коалиция большинства Жогорку Кенеша должна отреагировать на это, сейчас не время отдыхать», — заявил на заседании депутат.

Пресс-секретарь главы правительства Адилет Султаналиев ответил на слова депутата и сообщил, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ушел в трудовой отпуск не для отдыха.

«Премьер-министр ушёл не потому, что хотел отдохнуть, а для того, чтобы было обеспечено тщательное и объективное следствие по делу о частотах. Чтобы не было обвинений в оказании давления на следствие», — сообщил «Клоопу» Султаналиев.

Депутат Жанар Акаев тоже раскритиковал премьера за неуместный отпуск. Кроме того политик интересуется, как долго Абылгазиев намерен оставаться в отпуске.

«Существует приграничный конфликт, грузовики стоят в очереди на многие километры у границы с Казахстаном, дефицит бюджета огромен. А премьер-министр [ушел в отпуск], чтобы не влиять на расследовании [о радиочастотах]. Коррупция при реконструкции исторического музея и ТЭЦ расследуется годами. Расследуют ли дело [о радиочастотах] за неделю? А если расследование продлится год, кыргызстанцы будут ждать год, пока премьер-министр вступит в должность?» — спрашивает депутат.

Пресс-секретарь Мухаммедкалыя Абылгазиева ответил «Клоопу», что не может комментировать, когда глава кабмина вернется из отпуска. Но обязанности премьера сейчас исполняет первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов — именно он встречался с узбекским премьером после конфликта между кыргызстанцами и узбекистанцами, произошедшего 31 мая.