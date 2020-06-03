Жители села Тарылга сельской управы Папан Кара-Суйского района в Ошской области еще 25 мая перекрыли дорогу, не давая проезжать автомобилям угледобывающих компаний.

По словам местных жителей, грузовики разрушают дорогу, а в придорожных домах из-за постоянного проезда большегруза появились трещины. Они хотят, чтобы машины владельцев угольных шахт проезжали по другой дороге или чтобы саму дорогу заасфальтировали и привели в порядок.

Все покрывается пылью

Дом Сазиды Атантаевой. Фото: Тойчубек Артык уулу / Клооп

Как утверждают местные, по сельской дороге ежедневно проезжают около 30 грузовиков марки «Хово», а их общее количество составляет около 300 машин.

«Вот уже 10-15 лет везут уголь, поднимают пыль. Мы обратились к начальникам угольных компаний, а они нам: “дадим водовоз, он будет поливать дорогу водой”. Но его не дали […] Нам достаточно, чтобы в нашем селе проложили асфальт», — сказал один из жителей Тарылга Абдыкайым Жамалов.

Дом Сазиды Атантаевой расположен возле сельской дороги. По ее словам, из-за проезжающих большегрузных машин в ее доме появились трещины, а некоторые строения во дворе вовсе начали разрушаться.

«Мы не требуем заплатить нам или построить новый дом. Хватит и асфальтированной дороги, чтобы пыли не было. Наш очаг вон там: когда мы готовим еду все покрывается пылью. Мы тоже от этого устали […] Продолжим перекрывать дорогу, нам все равно. Если посадят, пусть сажают, и что? Перекроем… теперь выйдут женщины, вчера выходили мужчины. Мы сами выйдем и перекроем, а иначе никак», — сказала Атантаева. Кроме того, сельчане говорят, что большегрузы движутся на большой скорости — что в жилом районе довольно опасно.

Сельчане рассказали, что представители местной власти попросили дать время до 7 июня для решения проблемы.

Улица «Ничейная»

Пресс-секретарь Полномочного представительства правительства в Ошской области Нуркыз Кадырбек кызы ообщила, что поскольку эта дорога республиканского значения, то ремонтировать ее за счет местного бюджета не будут.

«Глава сельской управы [Курбанбек Мияшев] попросил 10 дней для решения вопроса о привлечении угледобывающих компаний в качестве спонсоров для строительства внутренних дорог до 1 километра, а также строительства ФАПа. Он сказал: “Я проведу переговоры с владельцами рудников и через 10 дней дам информацию”», — сказала она.

Также Кадырбек кызы добавила, что жители предупреждены о возможной ответственности за повторное перекрытие дороги. По ее словам, для уменьшения количества пыли на дорогах угледобывающие компании рассматривают вопрос о выделении водовоза.

Заместитель акима Кара-Суйского района подтвердил, что дорога имеет республиканское значение и сейчас этот вопрос решается. Однако получить более подробную информацию нам не удалось.

Однако пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог Кылычбек Досумбетов сообщил, что дорога, проходящая через село Тарылга, не является республиканской. По его словам, эту дорогу строила Папанская сельская управа.

Штраф, которого нет

Фото: Тойчубек Артык уулу / Клооп

Большегрузы, проезжающие по республиканским дорогам, проверяются со стороны «мобильных групп» Минтранса. Они взвешивают груз машины и если она превосходит установленный разрешенный лимит, то водителя (или компанию) ждет штраф.

«Поэтому они предпочитают ездить по альтернативной дороге, которую построила айыл окмоту, а это не наша дорога […] Они стараются избежать, видимо грузят побольше и едут по этой дороге. А на дорогах республиканского значения они не могут ехать, потому что там есть мобильная группа», — объяснил Досумбетов.

По словам начальника управления транспортного контроля Агентства автотранспорта при Минтрансе Нурбека Чотоналиева, раньше можно было наложить штраф за превышение установленного весового лимита по статье «Несоблюдение установленных весогабаритных параметров транспортных средств» Кодекса об административной ответственности. Но с начала 2019 года этот закон утратил силу.

«Размер штрафа для физических лиц составлял 10 тысяч сомов, в отношении юридических лиц штраф составлял 50 тысяч сомов. Но, к сожалению, с вступлением в силу нового Кодекса о нарушениях эта статья выпала […] Законопроект о внесении изменений, путем дополнения санкций, в Жогорку Кенеше уже. Если его там не заблокируют, думаю, опять будет штраф за перегруз. Но некоторые водители сейчас пользуются этим, которые не очень порядочные. На первом чтении группа депутатов заблокировала [законопроект] и отправила в Комитет по транспорту на якобы доработку. К сожалению, никак не пропускают наш законопроект», — рассказал Чотоналиев.

Согласно постановлению правительства, грузовики могут лишь возместить причиненный ущерб дорогам. А происходит это так: за каждый пройденный километр с перегрузом в 1 тонну водитель должен будет выплатить государству 40 сомов. Например, если он проехал 10 километров с перегрузом в 1 тонну то владелец грузовика должен выплатить 400 сомов.

Вес грузовиков измеряется в Пунктах транспортного контроля или со стороны мобильных групп Минтранса.

«Дорогу должно строить государство»

Дорогой Папанской управы пользуются компании, добывающие уголь в месторождениях Коджо-Келен и Загара.

Согласно информации на ГКПЭН, там работают восемь компаний. Это «Ноокат-Строй», «Рудник», «Мега Коал», «Жолчырак», «Жол-Чырак» , «Семург-Кен», «Кожокелен-Ата» и «Ак-Жылга». При этом не все эти компании проезжают по сельской дороге, некоторые из них пользуются республиканской дорогой в Алайском районе.

Номера телефонов некоторых компаний, указанных на сайте Министерства юстиции, оказались неправильными, а некоторые вовсе отключены.

По словам представителя ОсОО «Жолчырак» Муратбека Исраилова компании не имеют отношения к постройке дорог, так как они платят налоги государству.

«Мы добываем и обеспечиваем углем народ. За счет прибыли мы платим налоги […] Дорогу ведь не строят угледобывающие компании, их должно строить государство», — сказал Исраилов.

Также представитель компании «Жолчырак» отметил, что с ним пока не связывались с Папанской администрации относительно возможного спонсорства.

По информации портала «Открытый бюджет», названные компании с 2011 года уплатили в бюджет около 9,6 миллиона сомов. Если быть точнее:

ОсОО «Жол-Чырак» 3 388 811 сом;

ОсОО «Жолчырак» 2 394 164 сом;

ОсОО «Кожокелен-Ата» 1 749 891 сом;

ОсОО «Семург-Кен» 978 860 сом;

ОсОО «Ноокат-Строй» 831 369 сом;

ОсОО «Ак-Жылга» 159 130 сом;

ОсОО «Мега Коал» 69 132 сом;

ОсОО «Рудник» 28 028 сом.

По информации полпредства в Ошской области эти компании платят налоги в бюджеты Кадамжайского и Ноокатского районов, а также в казну Папанской управы.

Как заявляло ранее Министерство транспорта и дорог, с 1996 года по 2018 год для ремонта дорог по всему Кыргызстану было привлечено около 2,5 млрд долларов кредитов и грантов. За первую половину прошлого года на ремонт дорог было потрачено около 1,3 млрд сомов.