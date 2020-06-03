Адвокат экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева Икрамидин Айткулов сообщил, что Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор двух предыдущих инстанций.

Бывшего главу МВД обвиняли в халатности и превышении полномочий во время апрельских событий 2010 года. 7 апреля в столкновениях у Белого дома погибли более 80 человек. В частности, Конгантиева обвиняли в том, что его речь 6 апреля 2010 года привела к применению оружия в Таласе на следующий день. Сам Конгантиев, выехавший 6 апреля 2010 года в Талас, был там избит протестующими.

После смены власти Конгантиев уехал из Кыргызстана, но был задержан в конце апреля 2010 года в Москве и отправлен назад. В 2018 году уголовное дело против него уже прекращали, а после снова возобновили.

Его хотели посадить на 6 лет и оштрафовать на 100 тысяч сомов. После оправдательного решения суда с имущества Конгантиева сняли арест и отменили подписку о невыезде.

За время суда в пользу Конгантиева дал показания его бывший заместитель Садырбек Курманалиев, он настаивал, что экс-глава МВД не давал приказа стрелять в протестующих.